Ereintza Bitek quiere olvidar rápido la derrota ante Zuhegan Orio Eragin

El objetivo es claro. Demostrar que el resultado del pasado fin de semana es solo una piedra en el camino. El Ereintza Bitek se ... enfrentará a las 18.30 horas de este sábado al Dreyky DJ San Adrian en tierras vizcaínas. Lo hará después de haber sufrido la primera derrota ante Zuhegan Orio Eragin en un duelo en el que una mala primera parte en fase ofensiva dificultó mucho las cosas a las de Urko Elustondo.

Algo que no se le escapó al técnico, quien destacó que «es muy difícil ganar un encuentro si en la primera parte apenas llegamos a una decena de goles». No obstante, lejos de reprochar o buscar culpables, Elustondo aseguró que «el equipo estuvo luchando durante todo el encuentro, y eso es algo que sin duda hay que subrayar».

Por ello, el técnico confía en que lo ocurrido en Orio será «un encuentro en el que sufrimos un pequeño tropiezo. Pero eso es algo que tenemos que demostrar ahora, ante un rival como el San Adrian».

El encuentro se disputará por segunda jornada consecutiva lejos de casa, un factor que sin duda tiene su importancia puesto que el Ereintza Bitek siempre se ha mostrado muy solido en Galtzaraborda. A pesar de ello, Elustondo pone el foco en la fase ofensiva. «Si tenemos un buen ataque creo que seremos capaces de volver con los dos puntos».

Equipo menos goleado

En defensa, en cambio, parece que no hay mucho más que añadir, puesto que las errenteriarras son el equipo menos goleado con 105. Los dos equipos que se encuentran por delante (Malape Taberna Elgoibar y Zuhegan Orio Eragin), han encajado 140 y 132 goles respectivamente. Algo que sin duda demuestra dónde está el punto fuerte del equipo.

A pesar de ello, y como ya ocurrió la pasada temporada, el equilibrio entre la efectividad de la defensa y el ataque debe ser una prioridad para ganar a los equipos que estarán en la lucha por el ascenso. No obstante, algo que nadie puede dudar es que el Ereintza Bitek debe volver a enseñar sobre la pista de lo que es capaz.