El Ereintza Bitek se enfrentará al Dreyky DJ San Adrián. EREINTZA ESKUBALOIA

Errenteria

Ereintza Bitek quiere olvidar rápido la derrota ante Zuhegan Orio Eragin

Las errenteriarras se enfrentan este sábado al San Adrián en un duelo en el que la faceta ofensiva debe mejorar

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:46

Comenta

El objetivo es claro. Demostrar que el resultado del pasado fin de semana es solo una piedra en el camino. El Ereintza Bitek se ... enfrentará a las 18.30 horas de este sábado al Dreyky DJ San Adrian en tierras vizcaínas. Lo hará después de haber sufrido la primera derrota ante Zuhegan Orio Eragin en un duelo en el que una mala primera parte en fase ofensiva dificultó mucho las cosas a las de Urko Elustondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

