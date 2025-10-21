Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pleno de victorias en el estreno liguero para el Ereintza Bitek. ROMATET

Errenteria

El Ereintza Bitek pone la segunda victoria gracias a otra «gran defensa»

El combinado dirigido por Urko Elustondo vence con contundencia al Zarautz por 18-31 en un choque «en el que fuimos las dominadoras»

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 21 de octubre 2025, 20:33

Comenta

«Los arranques de liga siempre son complicados, pero he visto a un equipo muy entero y creo que hemos empezado muy bien», eso es ... lo que afirmaba el entrenador del Ereintza Bitek, Urko Elustondo tras la primera victoria fuera de casa. Un triunfo que se gestó ante el Zarautz, y que dejó un marcador de 18-31 en favor de las errenteriarras.

