El Ereintza Bitek pone la segunda victoria gracias a otra «gran defensa»

«Los arranques de liga siempre son complicados, pero he visto a un equipo muy entero y creo que hemos empezado muy bien», eso es ... lo que afirmaba el entrenador del Ereintza Bitek, Urko Elustondo tras la primera victoria fuera de casa. Un triunfo que se gestó ante el Zarautz, y que dejó un marcador de 18-31 en favor de las errenteriarras.

«De nuevo la clave para conseguir ese resultado ha sido la defensa, que un partido más ha estado a la altura. Hemos sido un bloque unido que ha demostrado haber trabajado a la perfección», subraya satisfecho. Los datos del encuentro así lo reflejan. El Bitek recibió tan solo siete goles en la primera mitad. Todo ello a pesar de haber empezado el choque «un poco mal, ya que siempre cuesta asentarse y el rival aprieta durante el comienzo en casa».

Parece que no duró mucho esa situación. Después de los primeros quince minutos «fuimos las dominadoras», resalta. En esta línea, el técnico se muestra especialmente satisfecho por la suma total de goles encajados. «Si nos meten menos de veinte goles estamos contentos, pero me gustaría que en la segunda parte nos hubieran metido solo siete, igual que en la primera».

«El año pasado estábamos sobre los 25, esto demuestra que en ataque hemos dado un paso adelante»

En ataque, en cambio, no hay ninguna nota negativa. 31 goles. De nuevo por encima de la treintena. «El pasado año estábamos sobre los 25, esto demuestra que en ataque hemos dado un paso adelante y eso también es fundamental para la plantilla».

Un equipo que recibirá el próximo sábado a las 17.00 horas al Berango, equipo que ha descendido de la categoría de plata. «Será un partido complicado, pero se tiene que notar que estamos en una buena dinámica y sobre todo que jugamos en casa».

Por su parte, el Ereintza Aguaplast se medirá al Beti Onak a las 19.30 horas. Un encuentro en el que los de Itziar Aldaburu buscarán volver a la senda de la victoria tras la última derrota sufrida ante el Pulpo por 30-29.

Un marcador duro que sin embargo deja claro que el equipo sénior masculino se encuentra en la lucha por la victoria en todos sus encuentros. Tras este cero, el conjunto dirigido por Aldaburu se encuentra cuarto con siete puntos.

Su próximo rival en cambio se mantiene en la undécima plaza con cinco puntos, aunque cabe destacar que ha logrado dos victorias de manera consecutiva.