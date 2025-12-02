Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El equipo femenino olvidó rápido la derrota en Orio. Ereintza eskubaloia

Errenteria

Ereintza Bitek pasa rápido de página con un contundente triunfo en Bilbao

Las de Urko Elustondo vencen al San Adrián por 20-28 en un duelo con el que «gracias a una buena defensa hemos dejado atrás la derrota ante el Orio»

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:19

Comenta

El objetivo era volver a ganar y lo hicieron con un brillante partido. El Ereintza Bitek vuelve a la victoria tras conseguir un gran ... triunfo por 20-28 frente al San Adrián. Y es que tras la derrota en Orio, las de Urko Elustondo tenían la obligación de volver a sumar de dos para no descolgarse de la zona noble de la clasificación. Dicho y hecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ereintza Bitek pasa rápido de página con un contundente triunfo en Bilbao

Ereintza Bitek pasa rápido de página con un contundente triunfo en Bilbao