Ereintza Bitek pasa rápido de página con un contundente triunfo en Bilbao

El objetivo era volver a ganar y lo hicieron con un brillante partido. El Ereintza Bitek vuelve a la victoria tras conseguir un gran ... triunfo por 20-28 frente al San Adrián. Y es que tras la derrota en Orio, las de Urko Elustondo tenían la obligación de volver a sumar de dos para no descolgarse de la zona noble de la clasificación. Dicho y hecho.

En su visita a Bilbao, ya en la primera parte, dejaron claro que querían llevarse los puntos a casa. Un marcador de 6-12 a favor de las errenteriarras al término de los primeros treinta minutos evidenció que la defensa estaba a gran nivel. «Estuvimos muy bien atrás, y tras recibir pocos goles tuvimos ese colchón que nos permitió llegar a la segunda mirada con más calma», asegura el técnico. En esta línea, la fase ofensiva también se vio mejorada respecto al anterior encuentro.

Por su parte, tras arrancar la segunda mitad «tuvimos una ventaja de ocho goles con la que empezamos a gestionar los minutos». Y es que el San Adrián bajó un poco los brazos, la intensidad no fue la misma y eso permitió a las errenteriarras llegar hasta el final con dicha ventaja. «A pesar de la diferencia de goles, la realidad es que fue un partido complicado, al igual que lo son todos en esta liga», destaca el técnico.

«Subimos a dos jugadoras y de nuevo demostraron que tienen un gran nivel. Tenemos suerte de tener ese apoyo»

Asimismo, las bajas volvieron a ser protagonistas. No obstante, y como viene siendo habitual, las jugadoras del segundo equipo volvieron a cumplir y con nota. «Subimos a dos jugadoras y de nuevo demostraron que tienen un gran nivel. Tenemos suerte de tener un equipo en el que se trabaja tan bien», asegura satisfecho.

El Aguaplast cae en Tolosa

La buena puesta en escena del equipo femenino contrarrestó el duelo que perdió el Ereintza Aguaplast ante el Tolosa por 32-29. Una derrota que hace que la mala racha del equipo de Itziar Aldaburu se prolongue aún más.

El Ereintza Aguaplast suma dos victorias en sus últimos ocho encuentros. Una situación que se debe en gran medida a las lesiones que una temporada más están siendo las protagonistas en el equipo errenteriarra.

En este aspecto, el próximo partido de los de Aldaburu será ante el Egia, otro equipo que no llega en la mejor racha de resultados, por lo que el duelo en casa será vital para sumar de dos otra vez y crear un cambio de tendencia.