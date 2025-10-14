Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jugadores y técnicos posaron tras el importante triunfo del equipo.

Errenteria

El Ereintza Bitek se estrena con una gran victoria en su debut liguero

Las errenteriarras sellan una gran victoria por 29 a 16 frente a un Aloña Mendi al que le demostraron porqué optan al ascenso

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 14 de octubre 2025, 20:34

Comenta

El Ereintza Bitek arrancó la temporada como quería, con una victoria que dejase claro que en esta campaña el objetivo volverá a ser estar ... arriba. Lo hicieron, y de qué manera. El conjunto errenteriarra venció al Aloña Mendi por 29-16, demostrando que la defensa continúa siendo un pilar fundamental del equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

