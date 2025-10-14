El Ereintza Bitek se estrena con una gran victoria en su debut liguero

El Ereintza Bitek arrancó la temporada como quería, con una victoria que dejase claro que en esta campaña el objetivo volverá a ser estar ... arriba. Lo hicieron, y de qué manera. El conjunto errenteriarra venció al Aloña Mendi por 29-16, demostrando que la defensa continúa siendo un pilar fundamental del equipo.

«Sabemos lo que hicimos el año pasado en el primer partido y queríamos quitarnos esa espinita que teníamos», asegura Elustondo. Y es que cabe recordar que la pasada temporada arrancó con una dura derrota en casa. Algo que no se iba a repetir. El equipo recién ascendido jugó «a un gran nivel, pero se vio la diferencia que hay entre la territorial y la liga vasca», afirma Elustondo.

En esta línea, como asiente satisfecho, «estuvimos muy bien en defensa. Hay cosas que afinar todavía, pero vamos poco a poco». Algo que ya destacó en una entrevista previa al arranque de temporada, en la que aseguró que «el equipo se volverá a caracterizar por tener una gran defensa».

«Hicimos jugadas muy bonitas en fase ofensiva, y creo que el marcador deja claro que supimos hacer daño»

En cuanto al ataque, Elustondo también se muestra muy satisfecho. Una asignatura que el pasado año siempre contaba con ese punto de mejora pero que el sábado se vio muy bien. «Hicimos jugadas muy bonitas en ataque, y creo que el marcador deja claro que supimos hacer daño».

En cuanto a las cosas que mejorar, Elustondo afirma que «en la primera parte íbamos 17-11 y hasta el minuto 29 estuvimos con ocho goles en contra pero en un minuto nos metieron dos goles. Son detalles que tenemos que ajustar porque lo que no puede ser es que en un minuto te metan dos goles cuando te han metido tan solo ocho en 29 minutos de partido». Una exigencia que será fundamental para llegar al objetivo.

Por su parte, el conjunto errenteriarra se medirá al Zarautz el próximo fin de semana. «El Zarautz ha llegado a la final de la copa, ha eliminado a varios equipos importantes de la liga. Tendremos que ir con todo el cuidado del mundo porque no será un partido fácil».

El Aguaplast continúa en racha

En lo que respecta al primer equipo masculino, destaca su última victoria en casa ante el Usurbil por 31-26. Un triunfo que sin duda confirma el buen arranque de los de Itziar Aldaburu, que se encuentran en estos momentos cuartos con siete puntos. De hecho, tan solo el Zarautz, el Eibar y el Romo han sido capaces de hacer un inicio de temporada mejor que los errenteriarras. Algo que tiene mucho mérito, pues los pupilos de Aldaburu son en su mayoría jóvenes del pueblo.

Su próximo rival será el Pulpo, a quién se medirán el domingo 19 de octubre lejos de Galtzaraborda. Un choque en el que de nuevo los errenteriarras pueden sumar dos puntos más ante un Pulpo que suma cinco puntos, dos menos que los de Aldaburu.

Además, el Aguaplast es el cuarto equipo con mejor gol average, tan solo por detrás de los primeros clasificados, lo que demuestra que la eficiencia tanto en defensa como en ataque está dando sus frutos.