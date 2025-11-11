Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Ereintza Bitek continúa con su gran inicio de campaña. Ereintza eskubaloia

Errenteria

El Ereintza Bitek arrasa ante el Irauli y suma su cuarta victoria consecutiva

Las de Elustondo vencieron por 10-34 en un duelo en el que en la primera parte las errenteriarras sólo recibieron cinco goles

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28

¿Quién puede detener a este equipo? Parece que de momento nadie está capacitado para ello. El Ereintza Bitek volvió a vencer por 10-34 ... al Irauli lejos de casa y suma de este modo un arranque perfecto con cuatro de cuatro. Lo hizo en un duelo en el que «de nuevo estuvimos a un gran nivel en defensa. Pienso que el marcador habla de ello por sí solo», destaca satisfecho Urko Elustondo, entrenador del conjunto errenteriarra.

