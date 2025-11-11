El Ereintza Bitek arrasa ante el Irauli y suma su cuarta victoria consecutiva

¿Quién puede detener a este equipo? Parece que de momento nadie está capacitado para ello. El Ereintza Bitek volvió a vencer por 10-34 ... al Irauli lejos de casa y suma de este modo un arranque perfecto con cuatro de cuatro. Lo hizo en un duelo en el que «de nuevo estuvimos a un gran nivel en defensa. Pienso que el marcador habla de ello por sí solo», destaca satisfecho Urko Elustondo, entrenador del conjunto errenteriarra.

Además, el encuentro ya fue encarrilado al descanso. El Ereintza Bitek se marchó al túnel de vestuarios después de haber encajado tan solo cinco goles. «Anotamos 14 en la primera mitad, algo que demuestra que estuvimos acertadas».

No obstante, dicha ventaja podría haberse traducido en una fase de tranquilidad. «Cuando tienes esta diferencia puede haber una bajada de intensidad, pero las chicas estuvieron apretando durante todo el partido, y eso es algo que me gustó», asegura. En este aspecto, como recuerda «cuando uno se relaja en el partido es cuando vienen los sustos y las lesiones».

El encuentro se resolvió con solvencia a pesar de las bajas. Unas molestias que obligaron al equipo a subir a jugadoras del segundo equipo. «Lide Loyarte subió a jugar con nosotras, y nos aportó muy buenos minutos desde el pivote», subraya contento Elustondo. Una situación que demuestra el buen trabajo que se hace en el resto de equipos «que después nos nutren de jugadoras que siempre aportan».

Por su parte, el Ereintza Bitek ya mira a su próximo rival. El Urdaibai Bilboats. Un equipo que sin duda «presentará un partido muy complicado», adelanta Elustondo. En este aspecto, las vizcaínas se ubican en la sexta plaza de la clasificación con dos partidos ganados y dos perdidos.

Sin embargo, Elustondo predice que «a pesar de este arranque será un equipo que acabe estando en la parte noble de la tabla».

Una clasificación que continúa liderando su equipo con puño de hierro. Y es que sin duda el Ereintza Bitek es el equipo que se encuentra en mejor forma sumando un gol average de + 53, muy por encima del siguiente que es de + 31 y pertenece al Zuhegan Orio Eragin, que también ha vencido todos sus duelos hasta la fecha.