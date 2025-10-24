Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Los equipos del Ereintza juegan esta tarde en casa

Martin Sansinenea

ERRENTERIA.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59

El Polideportivo de Galtzaraborda disfrutará esta tarde de una gran jornada de balonmano con los encuentros de sus equipos sénior. El Ereintza Bitek se medirá en la tercera jornada de liga al Urduliz. El duelo se disputará a las 17.30 horas en casa. Las de Urko Elustondo buscarán de esta manera su tercera victoria consecutiva. Un triunfo que sin duda marcaría un gran inicio de temporada.

Y es que los datos del conjunto errenteriarra no dejan lugar a las dudas. Dos triunfos de dos posibles con sesenta goles a favor y tan solo 34 en contra. De nuevo la defensa está siendo el pilar fundamental, algo que ya ocurrió la pasada campaña. Sin embargo, el Bitek ha dado un paso adelante en cuanto a los goles obtenidos, algo que parece que puede marcar la diferencia.

Por su parte, el Ereintza Aguaplast recibirá a partir de las 19.30 horas al Beti Onak. Los pupilos de Itziar Aldaburu buscarán dejar atrás la dura derrota sufrida ante el Pulpo el pasado fin de semana. Los errenteriarras se quedaron a un gol de los de Zumaia.

Asimismo, el cartel del fin de semana lo completará el Ereintza Beissier con su partido ante el Muskiz, que se disputará a las 15.30 horas.

