Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

La entrega del Premio Oarsoarrak se llevará a cabo mañana viernes

El bar Arkaitza ha sido uno de los galardonados por ser un «refugio cálido y constante para el euskera y la cultura vasca»

Martin Sansinenea

Errenteria.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:57

La entrega del Premio Oarsoarrak de este año tendrá lugar el día 28 a las 19.00 horas en el edificio Merkatuzar de Errenteria. El premio, que se entrega desde 2010 recaerá este año en tres establecimientos muy queridos y arraigados en la comarca. Por un lado, el bar Arkaitza de Errenteria, y los locales Biok Janariak y Gure Txoko de Oiartzun.

En el caso del bar Arkaitza de Errenteria, se ha acordado premiarlo porque, en palabras del jurado «en el año en que cumple medio siglo de vida sigue siendo un refugio cálido y constante para el euskera y la cultura vasca. Desde su apertura, no solo ha atendido a la clientela en euskera, sino que ha mantenido siempre como banda sonora la música vasca, los bertsos y otras expresiones culturales, convirtiéndose en un espacio de encuentro para quienes buscaban respirar en euskera en tiempos difíciles y también en los de una globalización acelerada».

Los ganadores han sido seleccionados por un jurado formado por los cuatro ayuntamientos de la comarca, Lau Haizetara, AEK de Oarsoaldea, Oarso Bidasoko Hitza, el Euskaltegi Municipal de Errenteria y Ttur-ttur euskaltzaleen bilgunea.

La entrada a los premios que se celebrarán pasado mañana es completamente gratuita. En este aspecto, tanto organizadores como jurado invitan a toda la ciudadanía a participar en el acto de entrega del premio.

