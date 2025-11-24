Las empleadas de la residencia Sagrado Corazón continuarán en huelga

ErrenteriaLas empleadas de la residencia Sagrado Corazón continuarán en huelga
Desde ELA exigen que «los presupuestos guipuzcoanos acaben con la precariedad»
Errenteria
Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13
Las empleadas de la residencia Sagrado Corazón de Errenteria (Eulen Sociosanitario), continuarán con su huelga hasta el 19 de diciembre. Tras haber celebrado su ... tercera jornada de huelga, las empleadas buscan «exigir que los presupuestos guipuzcoanos acaben con la precariedad en el sector y acaben con la brecha de género», tal y como destaca el sindicato ELA.
Y es que como denuncia el sindicato, «más allá de los 53 millones de euros anunciados para construir nuevos edificios, las reivindicaciones de las trabajadoras deben de estar en los presupuestos». Además, entre las medidas exigen que «haya contratos laborales al 100% y se finalice con la brecha salarial». En este aspecto, lamentan que casi la mitad de las trabajadoras del sector tiene contratos parciales y la brecha salarial supera los 10.000 euros anuales. Dichas reclamaciones también se han realizado por parte de las empleadas de las residencias de Sociosanitario), Villa Sacramento de San Sebastián (Domusvi-Mitie), Txara II (Biharko Gipuzkoa) y La Paz (GSR), San Juan de Zumaia (Clece mayores) y Argixao (Gerozerlan-Matia) de Zumarraga. Centros en los que la huelga podría alargarse en caso de que «los contenidos solicitados no se pongan sobre la mesa».
