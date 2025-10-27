Ekiherri y el Ayuntamiento de Errenteria organizan una charla sobre las renovables

Los vecinos de Errenteria podrán asistir a la reunión que tendrá lugar este miércoles sobre energías renovables en el medio rural centrándose en subvenciones ... y comunidades energéticas. Esta charla, que se celebrará en la sede de la asociación de vecinos Zamalbide Bentak a las 19.00 horas, contará con la participación de expertos de la Oficina de Energía de Oarsoaldea y de la Comunidad de Energías Renovables Ekiherri.

En concreto, un técnico de la Oficina de Energía de Oarsoaldea aportará una visión global sobre las oportunidades de financiación y las tecnologías de energías limpias. Por su parte, Un representante de la Comunidad de Energías Renovables de Errenteria, Ekiherri, expondrá la experiencia práctica y los beneficios de participar en un proyecto de energía vecinal y colaborativo.

Bajo el título 'Energías Renovables, Subvenciones y Comunidades Energéticas en el Entorno Rural' este encuentro tiene como objetivo acercar a la población las herramientas y ayudas disponibles para fomentar la transición energética, con un foco especial en las particularidades del entorno rural de Errenteria. Los asistentes podrán resolver sus dudas sobre cómo acceder a las subvenciones y conocer de primera mano el funcionamiento y las ventajas de las comunidades energéticas locales.

«El objetivo de esta charla es fomentar el sector primario y mejorar las condiciones de vida en el medio rural»

Esta reunión «se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Errenteria con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, promoviendo un modelo energético más limpio, descentralizado y en manos de la ciudadanía. También con el objetivo de fomentar el sector primario y mejorar las condiciones de vida en el medio rural».

Por su parte, Ekiherri continúa con su proceso para crear una comunidad energética que basada en las energías renovables. Una idea que nació en el año 2022 y que ya suma unos 140 socios. Asimismo, la comunidad energética errenteriarra celebró el pasado mes de septiembre la inauguración de la primera instalación fotovoltaica, que se ubica en el tejado del colegio Egiluze.

Un hito que permite a los socios consumidores de Ekiherri disfrutar de ventajas en la factura de la energía.