Ekiherri participará en el encuentro tras las reciente inauguración de su primera instalación fotovoltáica.

Errenteria

Ekiherri y el Ayuntamiento de Errenteria organizan una charla sobre las renovables

El encuentro está abierto a todo aquel que quiera y tendrá lugar este miércoles a las 19.00 horas en la sede de la asociación de vecinos Zamalbide Bentak

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22

Comenta

Los vecinos de Errenteria podrán asistir a la reunión que tendrá lugar este miércoles sobre energías renovables en el medio rural centrándose en subvenciones ... y comunidades energéticas. Esta charla, que se celebrará en la sede de la asociación de vecinos Zamalbide Bentak a las 19.00 horas, contará con la participación de expertos de la Oficina de Energía de Oarsoaldea y de la Comunidad de Energías Renovables Ekiherri.

