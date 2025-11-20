EAJ-PNV presenta sus enmiendas a los presupuestos «para hacerlos más ambiciosos» Los jeltzales se abren a negociar con el Gobierno Municipal para «crear una Errenteria mejor»

Martin Sansinenea Errenteria Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:57

EAJ-PNV presenta una batería de medidas para los presupuestos con las que se dirige al equipo de gobierno para «conseguir una Errenteria mejor». Unas enmiendas «que tratan de hacer más ambiciosas estas cuentas», tal y como ha destacado Elixabete Murua, líder de los jeltzales en Errenteria.

Entre las medidas que se han propuesto por parte de EAJ-PNV, en el apartado de movilidad y accesibilidad destaca una enmienda de 40.000 euros para poder crear una parada de bus en Larzabal, «ya que las obras que se están llevando a cabo han obligado a retirar la que existía». Por su parte, también animan al gobierno a que «se mantenga una partida de 150.000 euros para asfaltar las zonas de la villa que lo necesiten». En esta línea «proponemos una cuantía de 200.000 euros, de los cuales 150.000 provienen del anterior acuerdo presupuestario, para crear dos aparcamientos cubiertos de bicicletas».

En cuanto al proyecto de Igantzi, que ya se encuentra en marcha, los jeltzales proponen una cuantía de 20.000 euros para «solucionar los problemas de accesibilidad que se encuentran en el barrio». Además, «creemos que se debe invertir en la iluminación LED, que todavía continúa sin instalarse en algunos barrios y que es sin duda un elemento de ahorro». Para ello proponen una enmienda de 75.000 euros.

En el apartado de servicios para la población, «creemos que sería positivo instalar dos baños públicos en los barrios de Pontika y Agustinas». Cada uno de ellos por valor de 80.000 euros. Asimismo proponen una partida de 20.000 euros para un estudio de parques infantiles.

Más presupuesto para los jubilados

En cuanto a las personas mayores, los jeltzales animan al Gobierno a que «ayuden más a los jubilados y sus clubes, que sin duda realizan una gran labor en la localidad», ha asegurado Murua. Por ello, proponen una partida de 16.000 euros que se suman a los 89.000 del pasado año.

Trabajos por hacer

Además de las nuevas propuesta Murua ha querido recordar que «todavía hay varias acciones del 2025 que fueron acordadas y que no se han llevado a cabo para el 2026. Entre ellas destacan el cubrimiento de las pistas de padel de Fanderia (120.000 euros) o las mejoras para mercantilizar los productos del primer sector.

Asimismo, han asegurado que «estaremos atentos a las labores del ascensor de Pontika-Luis Mariano», un compromiso que fue del pasado año pero para el que las obras acaban de comenzar.

En cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos, los jeltzales tienden su mano al Equipo de Gobierno para poder entablar conversación sobre estos temas. Algo que ya ocurrió el pasado año y con las que finalmente se incluyeron aportaciones que ascendieron a los 405.000 euros. En esta línea, Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria también tendió su mano al resto de partidos tras presentar su propuesta presupuestaria.