El día 10 es el último día para sumarse a la campaña 'Euskaraz barra-barra'

Los establecimientos de Errenteria pueden ya adherirse a la campaña 'Euskaraz barra-barra' a la que podrán sumarse antes del 10 de noviembre. De este modo, entre el 17 de noviembre y el 3 de diciembre, por las compras realizadas en los establecimientos que participen en dicha campaña, la ciudadanía podrá participar en un sorteo para adquirir 2 entradas para todas las actuaciones en euskera que se realizarán durante el año 2026 organizadas por el Ayuntamiento. Para poder participar en la campaña los establecimientos deberán tener el sello Euskaraz barra-barra.

La campaña tiene como objetivo fomentar el uso del euskera incidiendo en el sector comercial, respetar y garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y promover la concienciación y los compromisos en torno a la revitalización de la lengua.

El Ayuntamiento ha abierto varias vías para participar en la campaña. Los establecimientos que ya tengan el sello Euskaraz barra-barra deberán ponerse en contacto con el Ayuntamiento a través de la siguiente dirección euskara@errenteria.eus o llamando al teléfono 943 449 613.