Dantza Hirian y Maitaldia traen el baile a Errenteria

La danza será la protagonista entre el 11 y el 14 de septiembre en Errenteria de la mano de los festivales Dantza Hirian y Maitaldia, ... que permitirán a los vecinos de la villa galletera disfrutar de varias exhibiciones de este arte.

En la presentación, que ha tenido lugar este mediodía, se han mostrado los espectáculos que harán de la localidad un lugar lleno de baile. En primer lugar se encuentran las actuaciones que tendrán lugar el día once de la mano de Dantza Hirian. El primer evento será 'Barbecho Urbano', de la mano de Natxo Montero, que tendrá lugar a las 18.30 horas en la Herriko plaza.

Tras ello, será el turno de 'A raíz de', un trabajo de Daniel Rodríguez, que podrá disfrutarse a partir de las 19.15 horas en la Alameda. Para cerrar la jornada los errenteriarras podrán permanecer en la Alameda para ver la actuación 'Ven' de La Macana.

Por su parte, el sábado doce será el turno de Maitaldia. El festival, que se celebra principalmente en Biarritz, traerá a Errenteria parte de su itinerario. «Es un auténtico placer que este tipo de eventos pongan el ojo en Errenteria», ha reconocido la alcaldesa Aizpea Otaegi. Y es que con el objetivo de demostrar el potente ecosistema de danza que tiene nuestra villa, Kukai Dantza, Herri Arte Eskoila y Ereintza Dantza Taldea ofrecerán breves piezas de danza en la Herriko plaza a partir de las 19.00 horas.

A este respecto, Xabier Bengoetxea, presidente de Kukai Dantza, ha mencionado que «tener un festival internacional como Maitaldia es algo por lo que hay que estar agradecidos». Asimismo, ha destacado que «los vecinos tienen una oportunidad inmejorable para disfrutar de la danza».

Noche de Ballets

Para cerrar estas jornadas, y de nuevo en el Marco de MAitaldia, el domingo 14 de septiembre se celebrará la Noche de Ballets en Lekuona Fabrika. Allí, los 22 bailarines y bailarinas de la compañía Malandain Ballet Biarritz ofrecerán dos creaciones de Thierry Malandain. Por un lado, el emblemático Nocturnes y por otro, Minuit et demi, ou le Coeur mystérieux, último trabajo del coreógrafo. «Es un programa en torno a la muerte, pero en ningún caso hay tristeza», reconoce Malandain.

Además, ese mismo día Ione Miren Aguirre, ex-bailarina del Malandain Ballet de Biarritz, ofrecerá una masterclass dirigida a jóvenes estudiantes de danza y un taller dirigido a toda la ciudadanía. Será de 13.30 a 15.30 horas. Las inscripciones se activarán en septiembre y, aunque la participación será gratuita, será necesario contar con la entrada de la Noche de ballets.

Cerrando la presentación de las jornadas, Otaegi ha aseverado que «las fronteras no son un obstáculo para que dos localidades que comparten el amor por la danza puedan trabajar de manera conjunta». Una reflexión que ha venido de lo contado por Marie-Christine Riovière, Delegada de Ballet Malandain para la cooperación territorial e internacional.

Una mujer que durante su discurso ha agradecido a Errenteria y Kukain su colaboración para traer la danza aquí. «Para nosotros es importante extender el arte del ballet fuera de nuestras fronteras», afirmó.