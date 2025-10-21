Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Los cursos de la Pilota Eskola de Eple continuan abiertos para los jóvenes

Martin Sansinenea

errenteria.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:33

Comenta

Los cursos de la Pilota Eskola de Eple se realizarán en el frontón Agustina Otaola en las modalidades de mano y pala. Los cursos de mano se dirigen a las categorías de benjamines y alevines. Los entrenamientos de benjamín, es decir, los nacidos en 2016 y 2017, tendrán lugar los martes y jueves de 17.00 a 18.00 horas. Las sesiones de alevines (nacidos en 2014 y 2015), en cambio, serán los miércoles de 17.00 a 18.00 horas y los jueves de 18.00 a 19.00 horas. Los cursos de pala, por su parte, están dirigidos a las categorías alevín, infantil y cadete. Estos entrenamientos, dirigidos a jóvenes nacidos entre 2015 y 2010, tendrán lugar los martes de 18.00 a 19.00 horas.

El plazo para poder apuntarse está abierto hasta mediados de junio. La inscripción para participar es completamente gratuita. Los jóvenes interesados pueden acercarse al frontón Agustina Otaola para probar ambas modalidades sin compromiso. Como destacan desde Eple, «el objetivo de esta temporada es aumentar el número de alumnos de la temporada pasada, que ascendió a 75. Por ello invitamos a todos los jóvenes de la villa y de otros pueblos a que prueben con cualquier modalidad de frontón». En caso de querer recibir más información acerca de la Pilota Eskola de Eple, el propio club ha habilitado el número de teléfono 680 71 94 22 para cualquier tipo de consulta.

Por su parte, cabe recordar que el los pelotaris de Eple ya han comenzado con la competición Federada en las categorías de cadete, juvenil y senior. El Club Eple participa con 12 equipos, 4 en mano parejas, 3 en paleta de cuero y 5 en paleta de goma.

