Maite Gartzia en su participación en la Marcha a Gaza en Egipto.

Errenteria

«Creo que sí se pueden hacer medidas de presión, aunque esta no haya sido la más efectiva»

Maite Gartzia cuenta su experiencia en Egipto, país al que acudió para participar en la Marcha Global a Gaza en solidaridad con el pueblo palestino

Martin Sansinenea

Errenteria

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:37

La Marcha Global a Gaza reunió el pasado mes de junio a miles de cooperantes de diferentes parte del mundo con el objetivo de alcanzar, ... desde El Cairo, el paso fronterizo de Rafah, en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, para denunciar el bloqueo impuesto por Israel y reclamar la apertura inmediata de la vía de entrada a la ayuda humanitaria. Entre ellos estaba la teniende de alcalde de Errenteria, Maite Gartzia. Pese a que no lograron el objetivo, considera que aún se pueden hacer medidas de presión,

