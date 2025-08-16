Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

La coral Andra Mari ofrece este domingo en Senpere un concierto en torno a Vivaldi

La actuación forma parte de la programación de la Quincena Musical donostiarra

El Diario Vasco

Errenteria.

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:37

Agosto está siendo intenso y lleno de compromisos para la coral Andra Mari de Errenteria.

Durante la Semana Grande de Donostia, la coral Andra ... Mari dirigida por Andoni Sierra participa como coro en directo en la exitosa producción francesa 'Luminescence'. La catedral del Buen Pastor acoge cada fin de semana a miles de espectadores de este espectáculo en el que se conjugan proyección y música sincronizada. Toda una experiencia y un nuevo reto para la coral de Errenteria, según subrayan sus responsables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

