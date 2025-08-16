La coral Andra Mari ofrece este domingo en Senpere un concierto en torno a Vivaldi

Agosto está siendo intenso y lleno de compromisos para la coral Andra Mari de Errenteria.

Durante la Semana Grande de Donostia, la coral Andra ... Mari dirigida por Andoni Sierra participa como coro en directo en la exitosa producción francesa 'Luminescence'. La catedral del Buen Pastor acoge cada fin de semana a miles de espectadores de este espectáculo en el que se conjugan proyección y música sincronizada. Toda una experiencia y un nuevo reto para la coral de Errenteria, según subrayan sus responsables.

Simultáneamente, sigue profundizando en su nuevo proyecto de coro y orquesta Andra Mari. En esta ocasión dentro de la programación de la Quincena Musical donostiarra en Iparralde ofrece este domingo un concierto que girará en torno a la figura de Antonio Vivaldi. En primer lugar interpretarán sus cuatro conciertos para violín y orquesta conocidos como las Cuatro Estaciones. Seguidamente, y ya junto con el coro y las sopranos Haizea Lorenzo, Saioa Goñi y el contratenor Mario Hernández, abordarán el Gloria del compositor veneciano. Este concierto se desarrollará en la sala Larreko del municipio de Senpere, a partir de las 21.00 horas.

