«Hemos continuado impulsando el uso oral y escrito del euskera mediante varias iniciativas»

En línea con los objetivos de igualdad y no discriminación presentes en la Agenda 2030, la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea ha continuado impulsando el uso oral y escrito del euskera mediante diversas iniciativas. Durante el año 2024, el 58% de los comerciantes y hosteleros del gremio han participado en estos proyectos, lo que supone un incremento del 72% respecto al año anterior. «Supervisamos el uso del euskera en 268 establecimientos», indican sus responsables.

Asimismo, 1.223 alumnos han estudiado euskera en los euskaltegis, lo que representa un aumento del 38% en comparación con el año anterior. Estos estudiantes han mejorado su nivel lingüístico y han participado en los talleres Mintzagun, en los que se abordan diferentes temáticas.

También se ha trabajado con la población joven: 307 jóvenes han tomado parte en proyectos relacionados con el euskera, lo que supone un «reflejo del compromiso de la agencia de desarrollo por fomentar su uso entre niños, niñas y jóvenes».

Además, se ha seguido consolidando la comunidad Oarsoarrak, con un impacto notable entre 2017 y 2024: 60.520 familias han sido alcanzadas, 21.429 alumnos han practicado deporte escolar en euskera y 12.592 personas han aprendido euskera en los euskaltegis de la comarca.

Por otra parte, conscientes de la importancia del consumo responsable, durante 2024 se gestionaron 1.506 solicitudes en la Oficina de Consumo, lo que supone un incremento del 12 % respecto al año anterior. Asimismo, se tramitaron 195 reclamaciones y se resolvieron 134 (68,7%), recibiendo además mensajes de felicitación por parte de las personas usuarias que expresaron su satisfacción con estos servicios. Entre 2017 y 2024, la Oficina de Consumo atendió un total de 23.040 consultas.