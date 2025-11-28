Cicerone, un sistema de auto-guía para conocer la historia de Errenteria

Martin Sansinenea errenteriA. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

Conocer la historia de los municipios de Oarsoaldea será más sencillo que nunca gracias al sistema de auto-guía Cicerone, que permite explorar toda la comarca desde el móvil y de forma totalmente gratuita. De esta manera se permitirá a la persona usuaria tener en todo momento acceso a la información para conocer los rincones de Oarsoaldea al ritmo de su elección.

Para lograr la información, se han colocado 38 placas en diferentes puntos de interés de la comarca. Cada placa tiene un código QR que abre una página web adaptada al móvil, donde se pueden encontrar textos, audios e imágenes escritas en euskera, castellano, francés e inglés.

En el caso de la villa galletera, hay varios puntos que formarán parte de este sistema, ente los que destacan espacios naturales, como el casco histórico de Errenteria, el Fuerte de San Marcos.

Un lugar que sin duda es uno de los puntos más bonitos en el que destaca su gran mirador. Desde allí, se puede disfrutar de unas vistas espectaculares. Gracias a su excelente ubicación, en la cima del monte Bizarain, el Fuerte de San Marcos es un observatorio privilegiado de la costa guipuzcoana.

También es posible recorrer los pasadizos interiores del fuerte. En la zona museística se pueden contemplar baterías ocultas de artillería, túneles y caponeras destinadas a la defensa del foso que rodea el fuerte. Toda esta área puede visitarse libremente. Por su parte, como no podía ser de otra manera, las cuevas de Aizpitarte también forman parte de esta novedad

Más lugares de la comarca

Además de Errenteria, como era de esperar, el sistema estará también operativo en las demás localidades, las cuales también tienen muchas historias que contar. De este modo se podrá saber más sobre el casco antiguo de Lezo, la calle principal y las torres de Jaizkibel; en Oiartzun, la iglesia de San Esteban, la mina de Arditurri y la ermita de Ozentzio; y en Pasaia, la ermita de Santa Ana, la Casa de Victor Hugo y el cementerio de San Pedro, entre otros. Además, se han incorporado nuevos puntos que no existían en el sistema anterior, como son los puntos de interés relacionados con la memoria histórica.