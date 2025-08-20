El casco antiguo, el molino de Fanderia y el río Oiartzun, protagonistas en Errenteria

E.V. errenteria. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

El casco antiguo de Errenteria es uno de los «puntos de interés» que refleja la aplicación para móvil de la vía verde de Arditurri. Recuerda cómo «antaño, Errenteria fue conocida como «la pequeña Mánchester», un claro ejemplo de actividad industrial. Hoy en día, en cambio, tras vivir una profunda reconversión urbanística, nos encontramos con parques que nos invitan a pasear, en los solares donde antiguamente ocupaban aquellas fábricas».

Mención aparte merecen casas-torre como las de Morrontxo y Torrekua, la casa solariega Kapitainetxea, la casa solariega Iturritza y el palacio de Zubiaurre. «Gracias a todos estos vestigios medievales, el casco histórico de Errenteria ha sido declarado conjunto monumental y conserva su morfología original», señala la APP.

También hace alusión al molino de Fanderia, un edificio que «atestigua la pujanza y evolución de la industria» de la villa. Este centro es, igualmente, Ibaiaren Etxea (casa fluvial), es decir, un centro de interpretación cuyo fin es dar a conocer y conservar el patrimonio ambiental y cultural.

El río Oiartzun protagoniza otro capítulo destacado en la guía virtual. «Se muestra como un cristalino foco de vida en su fluir junto a la vía verde. Formado de la fusión de los principales arroyos, este río que recoge las aguas provenientes de Aiako Harria y el monte Bianditz, representa la mejor compañía para este trayecto por su frescura y el relajante sonido de sus torrentes», explica la APP, mientras muestra diferentes fotografías tomadas durante su recorrido.