Casa Xenpelar inaugurará mañana una exposición sobre barcos del cono sur

Fieles a su cita anual con Errenteria, Ana Benito y Javier Mazpule, miembros de la asociación Arkeolur, presentan una nueva exposición de temática marítima. ... Bajo el título 'Esculturas en el mar. Barcos del cono sur: Argentina y Uruguay', la muestra se inaugurará mañana por la tarde en Casa Xenpelar.

«Tras un largo y detallado viaje en el cono sur americano, hemos considerado interesante extender al público vasco esta experiencia, coincidiendo con el festival Atlantikaldia, abierto a todos los pueblos marítimos del mundo», señalan los organizadores, que desvelan algunos de los contenidos de la iniciativa.

Según explican a este periódico, «daremos cuenta de la actual flota pesquera argentina, grandes puertos pesqueros como el de Mar del Plata, repleto de cientos de barcos, la mayoría de madera, aunque también de metal, dedicados a la pesca en el Atlántico, Mar de Argentina. Los hemos recogido en vídeos y fotografías llenando los muelles, como en el siglo XX podíamos ver flotas similares en Pasaia, Hondarribia, Getaria, Bermeo, Ondarroa o Bilbao. Es como volver a esos años 'gloriosos' de las flotas pesqueras vascas».

Ana Benito y Javier Mazpule complementan la información con un folleto de 60 páginas y un vídeo grabado en 2024

También se hacen eco de las embarcaciones naufragadas en las costas de Patagonia o Montevideo, así como de los barcos abandonados en los muelles y puertos de Argentina y Uruguay.

Los principales contenidos se presentan mediante paneles informativos en bilingüe –euskera y castellano–, con un diseño «totalmente novedoso» y adaptado a la temática que abordan por primera vez. Apoyan los textos con múltiples fotografías, planos, dibujos y objetos. «Para hacer más comprensibles y atractivos los contenidos realizaremos un pase de fotografías sobre el tema, además de un vídeo que recogerá el viaje que realizamos en otoño, no solo de temática marinera, sino también de los aspectos más reseñables y espectaculares de esas tierras», señalan.

El público tendrá la oportunidad de conocer al 'Desdémona', al 'Saint Cristopher', al 'Angel B' y a otros buques de Tierra del Fuego. También descubrirán la historia del 'Marcelina de Ciriza', construido en Pasaia. El periplo concluirá en Montevideo y su impresionante isla-cementerio de barcos.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 20 de septiembre, de 17.00 a 20.00 horas, salvo los domingos que estará cerrada. Además, el próximo día 15, a las 19.00, presentarán un extenso folleto de 60 páginas que los visitantes podrán adquirir por un precio simbólico.

Ese mismo día se proyectará un vídeo en formato documental que Ana Benito y Javier Mazpule grabaron en 2024 y que han preparado para la ocasión.