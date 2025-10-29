Los carteles para Santo Tomás se deben presentar antes del 13 de noviembre

M. S. errenteria. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

La comisión de la fiesta de Santo Tomás ha puesto en marcha el VIII concurso de carteles que anunciará el día. El plazo para enviar los trabajos finaliza el 13 de noviembre (inclusive). Para aclarar cualquier duda se puede escribir a la dirección santomasgurea@gmail.com. Los trabajos deben ser presentados en formato JPG, tamaño A3 y 300 píxeles por pulgada.

Se deberá tener en cuenta que en la parte de abajo del cartel en unos 10 centímetros de altura se incluirá texto. Además. La técnica será libre, dibujo o pintura, como fotografía, collage u otras similares. Los trabajos se enviarán al correo mencionado. El concurso pretende fomentar, aún más, la participación ciudadana y la persona ganadora recibirá 150 euros y una cesta con productos locales.