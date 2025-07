Cara y cruz para el bote masculino de Hibaika durante el fin de semana

Cara y cruz para Hibaika en la liga ARC2. Los de Dumitru Daniel Cobjuc consiguieron el sábado repetir una gesta, la de conquistar la ... Bandera de Laredo.

Un primer puesto que además de bonito, ponía patas arriba la clasificación general, acercando a los errenteriarras a Orio B. «Creo que hemos hecho una regata muy buena, haciendo las cosas como las tenemos que hacer desde el principio», destacaba Liher Saiz, remero de Hibaika. En este aspecto subrayó la importancia de la regata tras la ciaboga. «En el primer largo hemos estado parejos con las otras traineras, pero tras la ciaboga hemos conseguido distanciarnos». La clave estuvo en aprovechar el oleaje, que permitió a Hibaika aventajar en 11 segundos a Orio B.

Tras esta victoria, la Madalen se ubicaba a tan solo un punto de Orio B en la clasificación general, a la espera de la segunda regata del fin de semana, que se llevó a cabo en Lekeitio.

No obstante, todo lo bueno que se hizo el sábado no se pudo repetir el domingo. Hibaika llegaba con la moral por las nubes, pero una mala regata condenó a la Madalen. Los errenteriarras firmaron una cuarta plaza por detrás de Orio B, Portugalete y Busturialdea.

Dumitru Daniel Cobjuc, entrenador de Hibaika no puso paños calientes. «El sábado estuvimos bien, pero en la regata del domingo no hemos estado a la altura, y esto nos puede costar la liga». No obstante, todavía queda la mitad de la competición, y el técnico confía en que «si hacemos nuestro trabajo y hacemos buenas regatas en la mar, podremos disputarlo».

Sin embargo, en estos momentos Orio B se distancia cuatro puntos en la clasificación general, por lo que la Madalen deberá darlo todo de aquí a final de campaña.