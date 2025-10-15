La campaña de Natación Escolar echa a andar y las piscinas ya acogen a los más pequeños

Las piscinas de Errenteria cuentan con nuevos visitantes desde hace algunas jornadas. Y es que además de quienes quieren practicar la natación, también se encuentran ... quienes están aprendiendo a cómo desenvolverse en el agua.

La nueva campaña de Natación Escolar echa a andar y finalizará el mes de junio. En esta edición participarán más de 280 alumnos de todos los centros educativos de Errenteria. Dichos jóvenes son estudiantes de primero y segundo curso de Primaria y estarán disfrutando de las instalaciones de Galtzaraborda y Fanderia.

El objetivo de esta campaña de promoción de la natación es principalmente de carácter práctico y busca que todo el alumnado participante desarrolle las habilidades básicas con respecto a la natación, sin olvidar el desarrollo del gusto por la actividad física.

Tras la realización de una prueba inicial, el alumnado se clasifica en uno de los tres niveles en los que están organizados técnicamente estos cursos de promoción de la natación, con el objetivo de que cada uno de ellos supere ese nivel una vez finalizadas las veinte sesiones previstas.

Hay que destacar, asimismo, que esta es una campaña que pretende integrar a todo el alumnado escolar, por lo que el Ayuntamiento de Errenteria dispone de monitorado de apoyo para las y los escolares que requieren necesidades especiales.

La campaña está financiada por el Ayuntamiento de Errenteria en un 80% aproximadamente, y por la Diputación Foral de Gipuzkoa en otro 20%, por lo que no supone ningún coste adicional para las familias.

Por último, cabe destacar que este año, y a petición de las entidades educativas, el Ayuntamiento ha adelantado el inicio de la campaña al mes de septiembre con el fin de adaptarse a las necesidades organizativas de los colegios de Errenteria.