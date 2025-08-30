Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

La campaña de matriculación de Xenpelar Tailerrak comenzará este lunes

Las tasas se podrán establecer en función de la capacidad económica personal para lo que se deberá realizar la solicitud en modelo normalizado

Elena Viñas

Elena Viñas

Errenteria

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:30

El Ayuntamiento informa que el próximo 1 de septiembre se abrirá el plazo de matriculación de Xenpelar Tailerrak para el curso 2025-2026, que ... permanecerá abierto hasta el 12 de septiembre. La matrícula online podrá realizarse en la web kultura.errenteria.eus/xenpelar-tailerrak.

diariovasco La campaña de matriculación de Xenpelar Tailerrak comenzará este lunes