La campaña de matriculación de Xenpelar Tailerrak comenzará este lunes

ErrenteriaLa campaña de matriculación de Xenpelar Tailerrak comenzará este lunes
Las tasas se podrán establecer en función de la capacidad económica personal para lo que se deberá realizar la solicitud en modelo normalizado
Errenteria
Sábado, 30 de agosto 2025, 21:30
El Ayuntamiento informa que el próximo 1 de septiembre se abrirá el plazo de matriculación de Xenpelar Tailerrak para el curso 2025-2026, que ... permanecerá abierto hasta el 12 de septiembre. La matrícula online podrá realizarse en la web kultura.errenteria.eus/xenpelar-tailerrak.
Las personas que prefieran matricularse de forma presencial podrán hacerlo en el servicio de atención ciudadana ZU! Zure Udala (Herriko Enparantza, s/n o Aldakonea, 2 de Beraun) del 8 al 12 de septiembre. Para ello, será necesario solicitar cita previa llamando al 943 44 96 00 o al 010 entre el 4 y el 12 de septiembre.
La adjudicación de plazas se realizará por sorteo en aquellos cursos en los que el número de solicitudes sea superior al número de plazas. La inscripción, por tanto, no garantizará la plaza y el orden no influirá tampoco. La lista provisional de personas admitidas se publicará el 17 de septiembre en la página web kultura.errenteria.eus y en los soportes que se habilitarán presencialmente en Lekuona Fabrika.
En cuanto a la oferta de cursos, tal y como se presentó en junio, se han diseñado cursos anuales y cuatrimestrales con una duración semanal de dos a seis horas, dirigidos a personas adultas que recogen diversas disciplinas: pintura, cerámica, fotografía, talla de madera, restauración de muebles y patchwork. Dentro de la oferta cuatrimestral, cabe destacar como novedad los cursos de pintura con 'Pintando al estilo naif' o 'Dibujo al carboncillo'.
Las tasas se podrán establecer en función de la capacidad económica personal para lo que se deberá realizar la solicitud en modelo normalizado junto con la matrícula, ya sea online o presencialmente. La resolución se realizará posteriormente.
Toda la información se encuentra disponible en la página web de Xenpelar Tailerrak o llamando al número de teléfono 943 44 96 35.
