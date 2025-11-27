La campaña Liburua opari vuelve para fomentar la lectura en euskera

Martin Sansinenea errenteria. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un año más la campaña Liburua opari, con el fin de fomentar la afición a la lectura y la literatura en euskera. Una iniciativa que llega cerca de Navidad, ese momento del año en el que los regalos a las personas allegadas son algo habitual. En este aspecto, mediante los vales 'Liurua opari' se obtendrá un descuento del 20% al adquirir libros escritos en euskera, siempre que la compra se realice en librerías de Errenteria.

Los vales se repartirán a la ciudadanía entre el 1 y el 24 de diciembre (ambos incluidos) en el departamento de Política Lingüística Municipal, situado en el primer piso del edificio de Merkatuzar (Pablo Iglesias, 3), en horario de 8.00 a 14.00 horas. Por su parte, los vales serán válidos para compras realizadas hasta el 5 de enero.

Asimismo, como viene siendo habitual, se repartirán vales en los seis centros escolares de Primaria de Errenteria, con el objetivo de promover también entre los niños y niñas la afición a la lectura y la producción en euskera.