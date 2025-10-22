De la calle a Niessen, así es 'Jamishi-Jai', el teatro que acoge Errenteria el viernes

Martin Sansinenea Errenteria. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Los eventos culturales que forman parte de la programación para este último trimestre continuarán este fin de semana. Tras la actuación de Gatibu el once de octubre con su gira de despedida, la villa galletera continúa con los espectáculos. Esta vez será el turno del teatro callejero. Mañana viernes, 24 de octubre, tendrá lugar el espectáculo itinerante 'Jamishi-Jai' para toda la familia de la mano de Intujai Teatro.

Inspirado en la tradición japonesa del 'Kamishibai', la actuación comenzará a las 18.00 horas en tres escenarios distintos montados sobre bicicletas: en la plaza Gernika, en la plaza-de los Fueros y en la plaza Koldo Mitxelena. El espectáculo terminará en Niessen Kulturgunea a las 18.30 horas. La entrada será gratuita.

Una oportunidad fantástica para disfrutar de una tarde en familia junto a una actuación que se moverá por distintas calles y plazas del centro de la localidad.

Por su parte, la próxima semana, y en concreto, el dos de noviembre, la compañía errenteriarra Kukai Dantza ofrecerá su última creación, Txalaparta', en Lekuona Fabrika: un encuentro emocional entre la danza de raíz y la danza contemporánea. Esta será por tanto una ocasión magnífica para apoyar a la compañía local que sin duda ofrecerá un gran evento. El espectáculo comenzará a las 20.00 horas.

Las entradas para los espectáculos como el de Kukai Dantza están disponibles en la web sarrerak.errenteria.eus y en Lekuona Fabrika. Por su parte, el 20% del aforo de cada espectáculo se reservará para venta presencial. Además, el mismo día del espectáculo, la taquilla del recinto abrirá una hora antes, siempre que no se hayan agotado las entradas con antelación. Cabe destacar que se podrán adquirir un máximo de 4 entradas por persona.

Las entradas tendrán un precio de diez euros, mientras que los espectáculos dirigidos a un público adulto tendrán un precio de nueve euros. Asimismo las actuaciones pensadas para las familias costarán 3.5 euros. En esta línea se recuerda que las personas titulares de la Tarjeta Cultura disfrutarán de un 25% de descuento.