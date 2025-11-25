Los bonos del comercio Bizi se podrán utilizar hasta el 9 de diciembre

Martin Sansinenea errenteria. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Los vecinos de Errenteria tienen de plazo hasta el 9 de diciembre para poder utilizar los bonos de la séptima campaña del comercio. Este año se puso en marcha a comienzos del mes de septiembre y el Ayuntamiento invita a los ciudadanos que aún no han dado el paso a adquirir y utilizar los bonos. Asimismo, les ha recordado que los bonos se pueden descargar en bizi.errenteria.eus o, en caso de necesitar ayuda, también pueden adquirirlos tanto en el Ayuntamiento como en Aldakonea.

A diferencia de campañas anteriores, este año los bonos no han llegado a los hogares, con el objetivo de evitar problemas en el reparto de bonos de los últimos años. Este año el Ayuntamiento ha puesto en marcha un sistema más seguro y personalizado para obtener los bonos. De esta forma, todos los errenteriarras nacidos antes de 1990 pueden descargarse dos bonos en la web bizi.errenteria.eus y guardarlas en su móvil, o imprimirlas en papel. Para obtener los bonos necesitan el número de DNI o pasaporte y la fecha de nacimiento.

Como en años anteriores, cada joven de entre 18 y 35 años tendrá a su disposición tres bonos con el objetivo de fomentar entre los más jóvenes el hábito de comprar en el municipio. En total para la séptima campaña se ha destinado un presupuesto de 400.000 euros.