Los ayuntamientos de Oarsoaldea celebran la llegada de los 5,5 millones de los fondos europeos

Los alcaldes de Errenteria, Pasaia, Oiartzun y Lezo han presentado las distintas actuaciones que se llevarán a cabo en las cuatro localidades gracias al Fondo ... Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027. El Plan de Actuación Integrado (PAI) de Oarsoaldea ha sido el único proyecto de Gipuzkoa aprobado en la convocatoria para la asignación de senda financiera FEDER en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible.

El plan denominado 'Oarsoaldea bidean: la escala humana en movimiento' ha sido, además, la única iniciativa presentada de forma mancomunada en toda Euskadi, y una de las tres seleccionadas a nivel del País Vasco, siendo también el segundo proyecto económico más importante. Concretamente, el proyecto contempla un plan de inversión superior a 14 millones de euros para el periodo 2025-2029, y los ayuntamientos recibirán una financiación de casi el 40%, equivalente a unos 5,5 millones de euros. A este respecto, los cuatro mandatarios han destacado la importancia de «trabajar juntos para poder optar a este tipo de subvenciones».

El plan, aprobado por los cuatro ayuntamientos en febrero de 2025, es fruto de una planificación estratégica de largo recorrido coordinada por la Agencia de Desarrollo Comarcal. En este aspecto, se han establecido cuatro objetivos. Por un lado, llevar a cabo una regeneración urbana y social, por otro impulsar la economía local y de proximidad, y crear nuevos equipamientos comunitarios y sociales. Además, se buscará lograr una comarca más articulada con capacidad de cooperación en todos los ámbitos.

Por municipios, Errenteria recibirá 2,4 millones de euros de fondos europeos, que cubrirán más del 35% del plan de inversiones municipales (6,8 millones de euros, 2025-2029). Con ello se renovará el Parque Urdaburu, la calle del Parque y la calle Mandoegi. Asimismo, se espera que se construya la nueva Haurreskola en Galtzaraborda, con obras previstas para iniciar en 2026.

Por su parte, Pasaia gestionará proyectos por valor de 2,7 millones de euros, de los cuales recibirá aproximadamente 1,1 millones vía subvención FEDER. Entre las actuaciones más relevantes destaca el proyecto de huertas y regeneración del entorno del parque periurbano de Azkuene, que está dotado de un presupuesto de 1.103.000 euros.

El Ayuntamiento de Lezo, en cambio, movilizará inversiones por valor de más de 2 millones de euros y recibirá 750.000 € procedentes de estos fondos europeos. «Para localidades como Lezo optar a este tipo de ayudas es fundamental para poder acometer algunos cambios», ha destacado su alcalde Mikel Arruti.

Por último, el Ayuntamiento de Oiartzun realizará inversiones por valor de casi 4 millones de euros a través del programa PAI y recibirá 1,4 millones a través de los fondos europeos. Con ellos se llevará a cabo una gran transformación en la Vía Verde de Arditurri además de una ampliación de la red peatonal y ciclable que costará más de 1.2 millones de euros.

Asimismo, los Ayuntamiento de Lezo, Oiartzun y Pasaia colaborarán en la creación de un centro de día para la inclusión de personas en riesgo de exclusión, que cuenta ya con un presupuesto de casi 600.000 euros. En este aspecto, Teo Alberro, alcalde de Pasaia ha subrayado la necesidad de «crear espacios que ayuden a las personas que más lo necesitan».