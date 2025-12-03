Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Las charlas serán en Agustinas y Alaberga.

Errenteria

El Ayuntamiento va a instalar dos puntos para concienciar sobre los residuos orgánicos

Por la mañana el barrio de Agustinas acogerá esta iniciativa que por la tarde se desplazará hasta Alaberga para informar a los vecinos de la villa

Martin Sansinenea

Errenteria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:27

Comenta

Hoy, jueves cuatro de diciembre, tendrá lugar una jornada especial en la que se pondrá el foco en la concienciación sobre el compostaje. Para ... ello, el Ayuntamiento de Errenteria ha habilitado dos puntos informativos en dos barrios del municipio, tanto por la mañana como por la tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento va a instalar dos puntos para concienciar sobre los residuos orgánicos

El Ayuntamiento va a instalar dos puntos para concienciar sobre los residuos orgánicos