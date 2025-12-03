El Ayuntamiento va a instalar dos puntos para concienciar sobre los residuos orgánicos

Hoy, jueves cuatro de diciembre, tendrá lugar una jornada especial en la que se pondrá el foco en la concienciación sobre el compostaje. Para ... ello, el Ayuntamiento de Errenteria ha habilitado dos puntos informativos en dos barrios del municipio, tanto por la mañana como por la tarde.

Durante la mañana, de 09.30 a 13.30 horas, el punto informativo se llevará a cabo en el barrio de Agustinas, concretamente junto al área de compostaje comunitario situada en la calle Markola.

Por su parte, el punto se trasladará a Alaberga, de 14.30 a 18.30 horas. En concreto se instalará un pequeño stand junto a la asociación de vecinos. En estos dos espacios, la ciudadanía recibirá información práctica sobre el compostaje.

Todo ello con el objetivo de fomentar la prevención de residuos, impulsar la economía circular y promover la responsabilidad ambiental entre la ciudadanía.

Entre los conceptos que se podrán aprender destacan la separación de los residuos orgánicos, la elaboración de compost en casa o la práctica en los espacios de compostaje comunitario. Del mismo modo se explicarán los beneficios que aporta esta práctica al medio ambiente y a la comunidad local.

En cuanto a la participación de la población, el Ayuntamiento pretende aumentar el número de familias participantes en el compostaje doméstico y comunitario, reforzando la implicación ciudadana y promoviendo la economía circular a nivel local. Por ello, desde el consistorio animan a los vecinos a acercarse a los puntos informativos, recibir información y participar en el compostaje.