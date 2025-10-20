El Ayuntamiento quiere «adquirir» el edificio Pio Baroja

El Ayuntamiento de Errenteria inicia el proceso para adquirir el edificio Pío Baroja, ubicado en el barrio de Galtzaraborda. Unos pasos con los que el ... edificio, que sigue formalmente vinculado a las necesidades del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, pasaría a ser titularidad del Ayuntamiento. Y es que todavía hoy, tras años en desuso como centro escolar, si el Departamento de Educación tuviera necesidad de utilizar el edificio, tendría la prioridad y la determinación de utilizarlo.

El objetivo de esta posible adquisición es que sea el propio consistorio errenteriarra quien decida el uso de dicho edificio. Para ello, argumentan que «podremos hacer las rehabilitaciones necesarias». Una fórmula que ya se ha llevado a cabo con el edificio Aldakonea de Beraun, cuya desafección posibilitó los usos actuales del edificio y las obras de rehabilitación que requerían dichos usos.

En el curso 2007-2008, bajo la alcaldía del socialista Juan Carlos Merino, el Ayuntamiento de Errenteria presentó una solicitud de desafectación al Departamento de Educación, que fue desestimada. Desde entonces, el Ayuntamiento ha venido autorizando otros usos no educativos a través de un convenio de colaboración firmado en 2009 con el Gobierno Vasco. Allí desarrollan su actividad el Aljarafe, Centro Cultural Andaluz; el Club de Aeromodelismo Albatros; el Club de Boxeo Látigo; o la Asociación Kamelamos Adiquerar.

Revitalizar Galtzaraborda

Este proceso, que ya dio sus primeros pasos en el último pleno, forma parte del Plan de Revitalización de Galtzaraborda, en el que se recogen diversas intervenciones de regeneración del barrio para el periodo 2025-2030. Y es que a esta adquisición del edificio Pío Baroja, también se le suman el proyecto de renovación y naturalización del parque de Urdaburu o la intención de construir una nueva Haurreskola, proceso que ya está en marcha.

En esta línea, para que la renovación del parque Urdaburu sea integral el Ayuntamiento quiere que el edificio Pío Baroja y su entorno formen parte de la intervención. Asimismo, desde el Gobierno Municipal recuerdan que «acabamos de recibir una importante ayuda para el desarrollo del Plan Galtzaraborda y la ejecución de las inversiones estratégicas recogidas en el mismo, ya que ha recibido 2,4 millones de euros de los fondos FEDER».