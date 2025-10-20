Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El edificio es el hogar del Gimnasio Látigo, así como de las asociaciones Aljarafe, Centro Cultural Andaluz; el Club de Aeromodelismo Albatros y Kamelamos Adiquerar
Errenteria

El Ayuntamiento quiere «adquirir» el edificio Pio Baroja

La construcción continúa vinculado a las necesidades del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, pero el Gobierno Municipal lo quiere para «revitalizar Galtzaraborda»

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:30

El Ayuntamiento de Errenteria inicia el proceso para adquirir el edificio Pío Baroja, ubicado en el barrio de Galtzaraborda. Unos pasos con los que el ... edificio, que sigue formalmente vinculado a las necesidades del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, pasaría a ser titularidad del Ayuntamiento. Y es que todavía hoy, tras años en desuso como centro escolar, si el Departamento de Educación tuviera necesidad de utilizar el edificio, tendría la prioridad y la determinación de utilizarlo.

