Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La reunión tendrá lugar en Aldakoenea

El Ayuntamiento de Errenteria organiza un encuentro con los vecinos para hacer balance de mitad de mandato

El acto tendrá lugar el jueves, 30 de octubre, a las 18.30 horas en el edificio Aldakonea

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:18

Comenta

El Ayuntamiento de Errenteria ha organizado un acto de balance de mitad de mandato al que quiere invitar a toda la ciudadanía a participar. Dicha reunión tendrá lugar el jueves, 30 de octubre, a las 18.30 horas en el edificio Aldakonea (calle Aldakonea, 2, en Beraun).

El plan para el mandato que comenzó en 2023 se presentó hace dos años. Ahora, el equipo de gobierno municipal quiere analizar la situación de los compromisos adquiridos en este documento y presentar las líneas de actuación para el resto del mandato. La presentación correrá a cargo de los representantes municipales, encabezados por la alcaldesa. Este será un buen momento para que los ciudadanos de Errenteria puedan escuchar a sus mandatarios, pero también puede ser una oportunidad para presentar ideas.

Por ello, toda la ciudadanía ha sido invitada a este acto que tendrá lugar el próximo jueves, día 30, en Aldakonea. Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente en https://errenteria.eus/invitacion, antes de las 14.00 horas del miércoles, 29 de octubre. En caso de tener problemas para inscribirse o no tener acceso a internet, se puede realizar la inscripción en el teléfono 943 449 600.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  2. 2 Reabierta la N-I en Villabona después de tres horas de colapso tras hacer un camión la tijera
  3. 3 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  4. 4

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  5. 5

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  9. 9 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa
  10. 10 Así quedan los vuelos desde Donostia este invierno semana a semana tras perder la primera conexión del día con Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento de Errenteria organiza un encuentro con los vecinos para hacer balance de mitad de mandato

El Ayuntamiento de Errenteria organiza un encuentro con los vecinos para hacer balance de mitad de mandato