El Ayuntamiento de Errenteria organiza un encuentro con los vecinos para hacer balance de mitad de mandato El acto tendrá lugar el jueves, 30 de octubre, a las 18.30 horas en el edificio Aldakonea

Martin Sansinenea Errenteria Jueves, 23 de octubre 2025, 10:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Errenteria ha organizado un acto de balance de mitad de mandato al que quiere invitar a toda la ciudadanía a participar. Dicha reunión tendrá lugar el jueves, 30 de octubre, a las 18.30 horas en el edificio Aldakonea (calle Aldakonea, 2, en Beraun).

El plan para el mandato que comenzó en 2023 se presentó hace dos años. Ahora, el equipo de gobierno municipal quiere analizar la situación de los compromisos adquiridos en este documento y presentar las líneas de actuación para el resto del mandato. La presentación correrá a cargo de los representantes municipales, encabezados por la alcaldesa. Este será un buen momento para que los ciudadanos de Errenteria puedan escuchar a sus mandatarios, pero también puede ser una oportunidad para presentar ideas.

Por ello, toda la ciudadanía ha sido invitada a este acto que tendrá lugar el próximo jueves, día 30, en Aldakonea. Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente en https://errenteria.eus/invitacion, antes de las 14.00 horas del miércoles, 29 de octubre. En caso de tener problemas para inscribirse o no tener acceso a internet, se puede realizar la inscripción en el teléfono 943 449 600.