Las aventuras de verano de Listorreta finalizarán este viernes

Tras un fantástico verano, las aventuras de Listorreta llegarán a su fin este viernes, con una fantástica actividad. Bajo el nombre 'Murciélagos', se conocerá el apasionante mundo de estos mamíferos voladores. La actividad será en euskera y estará dirigida por el experto Lander Olasagasti. Arrancará a las 21.00 horas de la noche. Además de ofrecer explicaciones básicas, se utilizarán unos detectores especiales para poder escucharlos y, mirando con atención al entorno, también se les podrá ver. Los murciélagos son mamíferos voladores amenazados y desconocidos que habitan en el medio natural y urbano; a través de esta sesión se podrá descubrir su importancia ecológica en el entorno. Para inscribirse habrá que llamar al 943 49 50 69 o al 688 89 50 68 o escribir un email a arditurri@gipuzkoanatura.eus