Los alcaldes de los municipios de Oarsoaldea junto a Javier Hurtado, consejero de de turismo, comercio y consumo.

Errenteria

Auzoaren Arima abre un concurso de intervenciones artísticas en la calle

El espacio para la intervención de la villa galletera será el Kiosko de la Plaza Diputación y contará con un presupuesto de 4.000 euros

Martin Sansinenea

Errenteria

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22

La iniciativa Auzoaren Arima abre su convocatoria 2025 con un concurso de intervenciones creativas en espacios públicos dirigido a artistas, diseñadores, arquitectos y profesionales ... del ámbito creativo. De este modo, el proyecto de dinamización comercial impulsado por los ayuntamientos de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia a través de la agencia de desarrollo comarcal Oarsoaldea con el apoyo del Gobierno Vasco continúa con su trabajo tras sus inicios hace algunas semanas. Dicho proyecto tiene como objetivo revitalizar los comercios y espacios públicos de la comarca a través de intervenciones creativas y acciones innovadoras.

