Auzoaren Arima abre un concurso de intervenciones artísticas en la calle

La iniciativa Auzoaren Arima abre su convocatoria 2025 con un concurso de intervenciones creativas en espacios públicos dirigido a artistas, diseñadores, arquitectos y profesionales ... del ámbito creativo. De este modo, el proyecto de dinamización comercial impulsado por los ayuntamientos de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia a través de la agencia de desarrollo comarcal Oarsoaldea con el apoyo del Gobierno Vasco continúa con su trabajo tras sus inicios hace algunas semanas. Dicho proyecto tiene como objetivo revitalizar los comercios y espacios públicos de la comarca a través de intervenciones creativas y acciones innovadoras.

En cuanto al concurso, se busca seleccionar cinco intervenciones artísticas temporales que actuarán como 'almas efímeras' para reactivar y dinamizar los espacios comerciales de los municipios de Oarsoaldea. Las obras seleccionadas deberán dialogar con el entorno, generar nuevos puntos de encuentro y contribuir a devolver el pulso vital a estos espacios.

Auzoaren Arima busca propuestas que no solo decoren, sino que activen la esencia de los barrios. Cada intervención temporal puede ser la chispa que encienda un cambio perdurable, creando conexiones y dejando una huella positiva en la comunidad.

Kiosko de la Plaza Diputación

El espacio para la intervención de la villa galletera será el Kiosko de la Plaza Diputación y contará con un presupuesto de 4.000 euros. De este modo, la iniciativa pretende que estas intervenciones temporales sirvan como catalizadores de cambio, contribuyendo a crear barrios más llenos de vida. Las personas participantes podrán presentar sus trabajos antes del 5 de diciembre a las 14.00 horas.

Los criterios de valoración son los siguientes. originalidad y calidad artística (30 puntos), adecuación al entorno y objetivos del concurso (30 puntos), viabilidad técnica y económica (25 puntos) y durabilidad y mantenimiento (15 puntos). En este aspecto, un jurado compuesto por representantes de los ayuntamientos y de Oarsoaldea valorará las propuestas.