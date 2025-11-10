La asociación Argituz presentará la reedición de su 'memoria compartida'

Martin Sansinenea Errenteria. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El miércoles, día 12, la asociación Argituz presentará 'Hacia una memoria compartida (II). Errenteria 1956-2021', una reedición ampliada y actualizada del informe publicado hace diez años y que supuso un hito en la recopilación y reconocimiento de los hechos acaecidos en nuestro municipio en relación con la vulneración de los derechos humanos.

Esta vez, la segunda edición ha sido elaborada a petición del Ayuntamiento, y ha contado con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Para dar a conocer el contenido de la publicación se celebrará un acto en el auditorio Niessen, a partir de las 19.00 horas.

La entrada al acto se habilitará por la calle Alfonso XI. En el acto los miembros de Argituz presentarán las novedades de esta segunda publicación y, a continuación, en representación de las diferentes vulneraciones de derechos humanos que se recogen y reconocen en la publicación, cuatro víctimas conversarán en torno a una mesa bajo la dirección de la moderadora Maitena Salinas. Las cuatro víctimas serán Alberto Muñagorri, Itziar Gómez, Naiara Zamarreño y Xabier Oleaga.

De este modo, los vecinos que acudan a dicho encuentro tendrán la oportunidad de conocer de primera mano esas historias en las cuales el punto central son esas vulneraciones de los derechos

La entrada para asistir al acto será abierta, hasta completar el aforo. Además, cabe destacar que al final del acto las personas asistentes podrán llevarse un ejemplar del libro.

Por otro lado, aquellas personas que no tengan la oportunidad de asistir al acto pero deseen adquirir un ejemplar de la publicación, podrán hacerlo a partir del jueves y hasta que se agoten, tanto en la planta baja de la Lekuona Fabrika como en la planta baja de Aldakonea, en Beraun.