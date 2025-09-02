Arranca la campaña '¡Bienvenidos al Euskera! Gerturatu Euskarara'

ErrenteriaArranca la campaña '¡Bienvenidos al Euskera! Gerturatu Euskarara'
La iniciativa se desarrollará hasta el 30 de septiembre y busca mostrar el euskera como una herramienta de promoción social
Martin Sansinenea
errenteria.
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:14
Ya está en marcha la campaña '¡Bienvenidos al Euskera! Gerturatu Euskarara». Esta iniciativa llevada a cabo por los ayuntamientos de la comarca de Oarsoaldea, en colaboración con la Comisión de Euskera, busca sensibilizar y animar a las personas recién llegadas desde otros países a acercarse al euskera, facilitando su integración en la vida social, cultural y económica de la comarca.
La campaña se desarrollará hasta el 30 de septiembre y tiene como objetivo principal mostrar el euskera como una herramienta de promoción social y de acogida. A través de diversos soportes, como marquesinas de autobús, redes sociales, folletos, vídeos y prensa local, se invitará a los nuevos vecinos a descubrir el idioma desde sus propias realidades y circunstancias, animándoles a dar el paso que mejor se adapte a sus intereses.
La campaña cuenta con cinco niveles de participación. Comenzando con el más básico se busca que las personas participantes aprendan palabras básicas. En el segundo nivel, se apoya a que las familias matriculen a sus hijos e hijas en modelos educativos en euskera. Por su parte, los niveles tres y cuatro tratan de incorporar el euskera en sus comercios o espacios de trabajo y participar en actividades culturales en euskera respectivamente. Por último, se intentará que se inicien conversaciones sencillas en euskera.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.