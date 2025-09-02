Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Arranca la campaña '¡Bienvenidos al Euskera! Gerturatu Euskarara'

La iniciativa se desarrollará hasta el 30 de septiembre y busca mostrar el euskera como una herramienta de promoción social

Martin Sansinenea

errenteria.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:14

Ya está en marcha la campaña '¡Bienvenidos al Euskera! Gerturatu Euskarara». Esta iniciativa llevada a cabo por los ayuntamientos de la comarca de Oarsoaldea, en colaboración con la Comisión de Euskera, busca sensibilizar y animar a las personas recién llegadas desde otros países a acercarse al euskera, facilitando su integración en la vida social, cultural y económica de la comarca.

La campaña se desarrollará hasta el 30 de septiembre y tiene como objetivo principal mostrar el euskera como una herramienta de promoción social y de acogida. A través de diversos soportes, como marquesinas de autobús, redes sociales, folletos, vídeos y prensa local, se invitará a los nuevos vecinos a descubrir el idioma desde sus propias realidades y circunstancias, animándoles a dar el paso que mejor se adapte a sus intereses.

La campaña cuenta con cinco niveles de participación. Comenzando con el más básico se busca que las personas participantes aprendan palabras básicas. En el segundo nivel, se apoya a que las familias matriculen a sus hijos e hijas en modelos educativos en euskera. Por su parte, los niveles tres y cuatro tratan de incorporar el euskera en sus comercios o espacios de trabajo y participar en actividades culturales en euskera respectivamente. Por último, se intentará que se inicien conversaciones sencillas en euskera.

