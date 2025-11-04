Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aranguren y Santxo antes del partido de semifinales.

Errenteria

Aranguren y Santxo consiguen el billete para la final del parejas

Los pelotaris de Eple vencieron 22-15 a Gorostidi e Iraeta del club Zazpi Iturri 1 en una final que fue muy dura

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

Gran fin de semana el que vivió Eple con los impresionantes partidos referentes a la competición federada. Los jugadores del club errenteriarra obtuvieron buenos ... resultados entre los que destaca la victoria de Santxo y Aranguren por 22-15 contra E. Gorostidi e Iraeta del club Zazpi Iturri 1. El triunfo, correspondiente a la categoría de primera mano parejas del Campeonato de Gipuzkoa, se gestó en casa. Como se vaticinaba, el choque entre las parejas fue muy duro, con un duelo que se prolongó más de una hora.

