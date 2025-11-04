Aranguren y Santxo consiguen el billete para la final del parejas

Gran fin de semana el que vivió Eple con los impresionantes partidos referentes a la competición federada. Los jugadores del club errenteriarra obtuvieron buenos ... resultados entre los que destaca la victoria de Santxo y Aranguren por 22-15 contra E. Gorostidi e Iraeta del club Zazpi Iturri 1. El triunfo, correspondiente a la categoría de primera mano parejas del Campeonato de Gipuzkoa, se gestó en casa. Como se vaticinaba, el choque entre las parejas fue muy duro, con un duelo que se prolongó más de una hora.

Por ello, hubo varias fases. La primera mitad del partido fue de claro dominio de los de Eple con ventajas muy claras, pero en la segunda mitad del mismo el partido se endureció mucho y hubo un peligroso acercamiento en el marcador de los de Amezketa.

En el último tramo, una tacada de tantos de los de Eple dejó el 22-15 final. Por lo tanto, Santxo y Aranguren acceden al partido por el título y logran el ascenso a División de Honor. Los rivales que les esperan en la final serán Altuna y Aizpuru del club Tolosa 1.

Por su parte, en la final del campeonato de Gipuzkoa de Paleta de cuero de 2ª categoría celebrada en el Frontón Beti-Alai de Ordizia el pasado domingo, Etxezarreta y Yorel cayeron por por 26-35 contra los palistas de Oiangu 3 Etxeberria y Letamendia. Hasta esta derrota, los de Eple realizaron un fantástico torneo pero se encontraron en la final con los palistas de Oiangu, quienes están en un buen momento de juego y fueron justos vencedores.