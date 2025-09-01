Apenas quedan 20 entradas para la 'Noche de Ballets'

ErrenteriaApenas quedan 20 entradas para la 'Noche de Ballets'
En el espectáculo, que se celebrará el próximo 14 de septiembre en Lekuona Fabrika, los 22 bailarines y bailarinas de la compañía Malandain Ballet Biarritz ofrecerán dos creaciones de Thierry Malandain
Errenteria
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04
El ballet tomará Lekuona Fabrika el próximo 14 de septiembre a partir de las 19.00 horas. Lo hará en el marco del festival ... Maitaldia, con la denominada 'Noche de ballets'. Las entradas están a la venta en la web sarrerak.errenteria.eus y en Lekuona Fabrika a un precio de nueve euros.
No obstante, los errenteriarras que quieran acudir deberán darse prisa porque apenas quedan una veintena de tickets disponibles.
En dicho espectáculo, los 22 bailarines y bailarinas de la compañía Malandain Ballet Biarritz ofrecerán dos creaciones de Thierry Malandain. El emblemático 'Nocturnes' y 'Minuit et demi, ou le cì ur mystérieux', último trabajo del coreógrafo.
Además, ese mismo día Ione Miren Aguirre, exbailarina del Malandain Ballet de Biarritz, ofrecerá una masterclass dirigida a jóvenes estudiantes de danza y un taller dirigido a toda la ciudadanía.
Las inscripciones se activarán en septiembre y, aunque la participación será gratuita, será necesario contar con la entrada de la 'Noche de ballets'.
