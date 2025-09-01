Apenas quedan 20 entradas para la 'Noche de Ballets'

El ballet tomará Lekuona Fabrika el próximo 14 de septiembre a partir de las 19.00 horas. Lo hará en el marco del festival ... Maitaldia, con la denominada 'Noche de ballets'. Las entradas están a la venta en la web sarrerak.errenteria.eus y en Lekuona Fabrika a un precio de nueve euros.

No obstante, los errenteriarras que quieran acudir deberán darse prisa porque apenas quedan una veintena de tickets disponibles.

En dicho espectáculo, los 22 bailarines y bailarinas de la compañía Malandain Ballet Biarritz ofrecerán dos creaciones de Thierry Malandain. El emblemático 'Nocturnes' y 'Minuit et demi, ou le cì ur mystérieux', último trabajo del coreógrafo.

Además, ese mismo día Ione Miren Aguirre, exbailarina del Malandain Ballet de Biarritz, ofrecerá una masterclass dirigida a jóvenes estudiantes de danza y un taller dirigido a toda la ciudadanía.

Las inscripciones se activarán en septiembre y, aunque la participación será gratuita, será necesario contar con la entrada de la 'Noche de ballets'.