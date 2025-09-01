Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Claire Lonchampt e Irma Hoffren. OLIVIER HOUEIX

Errenteria

Apenas quedan 20 entradas para la 'Noche de Ballets'

En el espectáculo, que se celebrará el próximo 14 de septiembre en Lekuona Fabrika, los 22 bailarines y bailarinas de la compañía Malandain Ballet Biarritz ofrecerán dos creaciones de Thierry Malandain

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04

El ballet tomará Lekuona Fabrika el próximo 14 de septiembre a partir de las 19.00 horas. Lo hará en el marco del festival ... Maitaldia, con la denominada 'Noche de ballets'. Las entradas están a la venta en la web sarrerak.errenteria.eus y en Lekuona Fabrika a un precio de nueve euros.

