El antiguo matadero de Iztieta-Ondartxo cuenta ya con un proyecto de remodelación

Los representantes del Gobierno Municipal, Hibaika y la Asociación de Vecinos en el interior del pabellón.

Martin Sansinenea Errenteria. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:11

La zona del antiguo matadero de Iztieta-Ondartxo continúa avanzando hacía su renovación. Y es que tras el derrumbe de los pabellones traseros del matadero se reurbanizó todo el entorno. Asimismo, el Ayuntamiento construyó el nuevo almacén de embarcaciones que ya utiliza Hibaika. No obstante, este jueves se ha dado otro paso con la presentación del tercer proyecto «importante, la reforma del antiguo matadero». Una arranque de proyecto en la que además de los ediles han participado vecinos de Iztieta-Ondartxo y representantes de Hibaika.

«Prevemos que las obras de rehabilitación comiencen en mayo de 2026 y tendrán una duración aproximada de un año», aseguró Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria. Para ello, el proceso de contratación comenzará este mismo mes de noviembre. Por su parte, la reforma contará con un presupuesto de 1.500.000 euros.

Unos trabajos con los que, como subrayó la edil, «se preservará y pondrá en valor el patrimonio arquitectónico del antiguo matadero». De hecho, el proyecto que se ha elaborado, «ha cuidado esta dimensión con mimo y ha tenido en cuenta el carácter y los detalles propios del edificio».

Múltiples usos

Se trata de una infraestructura comunitaria de gran importancia para la regeneración de Iztieta-Ondartxo albergará diferentes usos. En primer lugar, el club de remo Hibaika seguirá teniendo sus infraestructuras de entrenamiento en este edificio. Entre ellos, el nuevo gimnasio de 275 metros cuadrados, que se ubicará en una nueva planta.

No obstante, este equipamiento también incluirá otros servicios. En concreto, allí se ubicará el nuevo gazteleku para el ocio de jóvenes del municipio. Además, habrá un espacio para reuniones. De este modo, el nuevo equipamiento servirá de punto de encuentro de los vecinos y vecinas y de las asociaciones de Iztieta-Ondartxo.

Hito en la regeneración

La rehabilitación del antiguo matadero será, por tanto, una de las actuaciones «importantes para la mejora y revitalización del entorno de Ondartxo», recogida en el plan de mandato 2023-2027.

Asimismo cabe recordar que el Ayuntamiento ha realizado otros trabajos para hacer posible la transformación y renovación de este entorno. En concreto, realizó una inversión de casi 200.000 euros a finales del mandato anterior para la demolición de los pabellones traseros del matadero y la reurbanización del entorno. Por otro lado, también acaba de construir el nuevo almacén para embarcaciones de Hibaika, en la parte delantera del antiguo matadero que supuso una inversión de casi medio millón de euros.

En esta línea, Txus Martin, presidente de Gurekin Auzo Elkartea de Iztieta destacó que «estamos muy contentos con la transformación que está teniendo la zona». Asimismo quiso poner en valor «la importancia que tiene Hibaika para el barrio y el pueblo».

Por su parte, Xabier Asensio, del club de remo aseguró que «es positivo continuar en el mismo lugar en el que hemos estado durante tantos años». Sin embargo, destacó que «ahora contaremos con unas instalaciones actualizadas».