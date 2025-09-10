Una amplia variedad para los niños y jóvenes de Errenteria

El Ayuntamiento ha presentado los programas paras los niños y jóvenes de la villa galletera. Iniciativas que se ponen en marcha a través del departamento ... de educación y juventud y que un año más prometen ser apasionante. Las sesiones arrancarán el próximo uno de octubre y la oferta abarca la franja de edad comprendida entre los cero y los diecisiete años.

Las inscripciones podrán realizarse de manera online a través de la página web de juventud gazteria.errenteria.eus, a partir del próximo lunes 15 de septiembre. El plazo de inscripción finalizará el 25 de septiembre. A pesar de ello, en caso de que hubiera plazas libres, existiría la posibilidad de inscribirse a lo largo del curso.

En esta línea, como ha destacado Aitor Zorzano, concejal de juventud, «una vez comenzados los servicios, las familias podrán renunciar a participar en cualquier programa hasta el 31 de octubre sin abonar la tarifa correspondiente». Una tarifa que ascenderá a los 45,17 euros para el curso completo mediante domiciliación.

El programa Familia Hezi continuará dirigido a las familias para que disfruten e distintos espacios. Del mismo modo, el objetivo es cubrir las necesidades y contribuir a la construcción y promoción de modelos educativos «positivos». Para ello «se ofrecerán cuatro servicios, Familia Gunea, Sesiones Monográficas, Grupos Familiares y Atención Individual», ha asegurado Itsaso Cruz concejal de educación.

Servicios para todos

Familia Gunea está dirigido a los más pequeños, de entre cero y seis años. Las familias interesadas tienen distintos turnos a los que poder acudir. De lunes a viernes de 17.00 a 19.00 horas, martes y jueves de 10.00 a 13.00 horas o los sábados de 10.00 a 12.00 horas.

Por su parte, en las sesiones monográficas «se trabajan temas concretos relacionados con la educación infantil y juvenil», ha asegurado Cruz. Esta actividad arrancará en octubre y habrá una cada mes. Algo parecido son los grupos familiares. En ellos se trabajan temas de forma colectiva partiendo de la experiencia personal para poder obtener herramientas y recursos. Ambos servicios están dirigidos a los progenitores y las sesiones se dividirán en grupos de edad. Estas iniciativas serán gratuitas y habrá que inscribirse a través de la web. En esta línea «también se ofrecerá la atención individual en el que se atenderán a las familias por videollamada, a través de teléfono o por correo electrónico».

Por último se encuentran las ludotekas y los Gaztelekus. Las primeras son espacios de ocio educativo donde se ofrecen actividades para fomentar el desarrollo social. La villa cuenta con seis ludotecas, las de Agustinak, Beraun, Centro, Gabierrota, Kaputxinos y Markola. Los Gaztelekus, en cambio, son dos, los de Beraun y Gabierrota. Quien lo desee puede acercarse a los Gaztelekus de lunes a viernes de 17.30 a 19.30 horas para matricularse. Las ludotecas estarán abiertas de 17.30 a 20.30 de miércoles a sábados.

Tasas progresivas

En cuanto a la tasa, cabe recordar que se adaptarán los precios en función de la capacidad económica de la persona usuaria. Por ello, al inscribirse en alguno de los servicios de pago que componen la oferta se puede realizar la solicitud de adaptación del precio público.