Los alumnos de Telleri-Alde Ikastetxea destacan como «jóvenes protagonistas del cambio»

Estudiantes de Telleri-Alde y de otros colegios cuyos proyectos han resultado premiados en el concurso promovido por el 'Mater'.

Elena Viñas erenteria. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:43 Comenta Compartir

Un gesto tan sencillo como sustituir las bolsas de plástico para chucherías por otras reutilizables confeccionadas en tela puede ayudar al cuidado del medio ambiente. También dejar de utilizar en negocios hosteleros azucarillos monodosis por el formato a granel. Estas dos ideas propuestas por estudiantes de Telleri-Alde Ikastetxea han sido premiadas recientemente en un certamen organizado por el barco museo ecoactivo 'Mater'.

La tripulación de esta nave puso en marcha en 2018 un innovador proyecto educativo bajo el lema 'El reto de las basuras marinas: Jóvenes protagonistas del cambio', dirigido a alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria. El objetivo principal de este proyecto es «empoderar al alumnado, llevando a cabo proyectos creados y diseñados por él mismo en su localidad, convirtiéndose en protagonistas en la reducción y prevención de residuos e implicándose en el cuidado del medio ambiente de su comunidad».

Desde que nació esta iniciativa, a lo largo ya de ocho cursos lectivos, han participado más de 2700 alumnos, haciendo frente al problema de las basuras marinas mediante el desarrollo de un total de 587 proyectos diferentes que han aportado mejoras locales en los municipios de Pasaia, Lezo, Errenteria, Donostia, Tolosa y Astigarraga.

Este curso más de 300 jóvenes de seis centros escolares diferentes han creado 80 proyectos para hacer frente al reto de las basuras marinas desde una perspectiva local, implicando a su comunidad, emprendiendo a favor del medio ambiente y siendo protagonistas del proceso. Los diez proyectos «más innovadores y efectivos» han sido premiados por un jurado formado por referentes en la investigación y la educación sobre las basuras marinas. Este ha estado compuesto por profesionales de las siguientes entidades: EHU-UPV, PIE, AZTI, Kutxa Fundazioa, Impact Hub Donostia, Surfrider...

El jurado ha tenido este año «un duro trabajo» para decidir cuáles serían los diez proyectos finalistas. Asegura que ha quedado realmente sorprendido por «la gran calidad» de los proyectos que se han desarrollado en esta edición, la reducción de los residuos, el número de proyectos, la implicación de diferentes agentes de la localidad (ayuntamientos, cafeterías, clubes deportivos, comercios, bertsolaris...) y el enorme esfuerzo comunicativo llevado a cabo (carteles, páginas web, cortometrajes, distribución de trípticos, revistas locales...).

«Nos llena de orgullo»

En el caso de Errenteria, de la mano del Colegio Telleri-Alde, dos proyectos han destacado por su implicación en los comercios locales. Para empezar, la propuesta 'Ze tela, zenbat goxoki' ha creado y regalado más de 400 bolsas de tela reutilizables en las tiendas de chucherías de la localidad, sustituyendo las de plástico de un solo uso.

Y en el mismo municipio e idéntico centro escolar, bajo el nombre 'Ekokafesnea', varios bares y cafeterías han sustituido sus azucarillos monodosis por el formato a granel, acompañado de una campaña de sensibilización sobre el impacto de los mismos.

Estos proyectos protagonizados por jóvenes de Errenteria y los impulsados por estudiantes de otros colegios de poblaciones cercanas están expuestos en la web www.ihe.mater.eus.

«Nos emocionamos con los proyectos que cada año llevan a cabo los jóvenes que, dándoles oportunidad y preparación, demuestran que son capaces de ser protagonistas de un cambio real, nos llena de orgullo», afirma Sara Lizarza, responsable de este proyecto educativo del 'Mater'.

Esta iniciativa de aprendizaje innovadora se ofrece dentro del programa educativo del barco museo ecoactivo y puede ser contratada por el centro interesado para participar en el curso venidero.