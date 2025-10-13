El alumnado de Egiluze se muestra preparado para brillar en el futuro

El compromiso con el pensamiento crítico, la creatividad y el humor ha llevado al alumnado de Egiluze Ikastetxea a ser reconocido en diversos certámenes ... educativos, tanto a nivel autonómico como local. Las menciones obtenidas en disciplinas como la filosofía, las matemáticas, la literatura y la expresión oral reflejan una apuesta firme del centro por el aprendizaje activo y significativo.

Participar en concursos como la Olimpiada Filosófica y la Olimpiada Matemática, promovidas por el Gobierno Vasco, se ha convertido en una práctica habitual que enriquece el día a día en las aulas. Mikel Guerrero, director de Secundaria, lo expresa con convicción.

«Estas propuestas suponen una motivación extra para el alumnado. Nos permiten fomentar la reflexión, el pensamiento crítico, el razonamiento y el debate, pilares fundamentales de nuestra labor educativa», destaca. Parece que el alumnado de Egiluze está listo para construir un futuro.

El humor también tiene su espacio en Egiluze. El colegio ha sido premiado en el concurso de monólogos y chistes organizado por el ayuntamiento de Errenteria, donde la espontaneidad y el ingenio del alumnado han arrancado sonrisas y aplausos. Además, el centro participa cada año en los Madalen Literatur Sariak, certamen literario local en el que su labor creativa es reconocida por la comunidad de forma constante.

Guerrero subraya que el centro continuará ampliando su presencia en este tipo de iniciativas: «Son experiencias que conectan el aprendizaje con la vida real. Nos ayudan a cultivar la expresión, la curiosidad y el compromiso del alumnado con su entorno».

Egiluze Ikastetxea reafirma así su vocación educativa: formar personas capaces de pensar, crear y participar activamente en la sociedad, con rigor... y con una sonrisa.