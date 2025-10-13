Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los alumnos posan sonrientes con los premios logrados en la Olimpiada Filosófica y en el de Matemática y en el concurso de monólogos.

Errenteria

El alumnado de Egiluze se muestra preparado para brillar en el futuro

Algunos jóvenes del colegio triunfaron en la Olimpiada Filosófica y la Matemática, así como en el concurso de monólogos

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:26

Comenta

El compromiso con el pensamiento crítico, la creatividad y el humor ha llevado al alumnado de Egiluze Ikastetxea a ser reconocido en diversos certámenes ... educativos, tanto a nivel autonómico como local. Las menciones obtenidas en disciplinas como la filosofía, las matemáticas, la literatura y la expresión oral reflejan una apuesta firme del centro por el aprendizaje activo y significativo.

