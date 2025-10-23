El alumnado de Don Bosco conoció la elaboración de papel artesanal

Las experiencias son fundamentales para curtir a los alumnos y que estos se preparen para el futuro. Por ello, el alumnado de Don Bosco ... Errenteria junto con los Salesianos Pamplona y responsables de Labpaper de Tolosa se acercaron hasta Malarreka. Una vez allí, la microcooperativa de Inserción sociolaboral Malerreka Common Zerbitzuak,(MCZ) les acogió en las instalaciones del Servicio Navarro de empleo,en Doneztebe-Santesteban, donde pudieron conocer la experiencia de la cooperativa.

De este modo, los jóvenes desarrollaron una dinámica de emprendimiento cooperativa de la que surgieron siete ideas para afrontar problemáticas concretas a través de la puesta en marcha de iniciativas empresariales.

Posteriormente, y tras un paseo por el camino del agua que une Doneztebe-Santesteban con Elgorriaga, en el taller de papel de MCZ pudieron conocer de la mano de Arritxu Bidasoro el proceso de elaboración de papel artesanal con fibras vegetales, y visitar la exposición sobre el helecho y la elaboración de papel que se encuentra instalada en la casa Erreroa.

Toda esta experiencia ha servido para que de nuevo los alumnos de Don Bosco continúen con su preparación de cara al futuro. En esta línea, la jornada de aprendizaje estuvo enmarcada dentro del Reforest. Se trata de un proyecto colaborativo centrado en la obtención de celulosa a partir de residuos forestales para la fabricación de envases inteligentes mediante impresión funcional.

Reforest 4.0 integra investigación aplicada, transferencia tecnológica y metodologías de innovación abierta entre centros de FP (Don Bosco Errentería y Salesianos Pamplona,) entidades tecnológicas (Labpaper de Tolosa y BCMaterials) y empresas del sector (MCZ).

A través del desarrollo de tintas sostenibles, sensores de temperatura y humedad, y materiales biodegradables, se impulsa un modelo productivo alineado con la economía circular y la digitalización del sector primario, algo fundamental para construir un entorno sostenible en nuestro entorno.

Dicho proyecto se encuentra financiado por el Ministerio de Educación dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.