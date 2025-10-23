Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los alumnos disfrutaron de una bunea jornada formativa.

Errenteria

El alumnado de Don Bosco conoció la elaboración de papel artesanal

La jornada estuvo enmarcada en el programa Reforest

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17

Comenta

Las experiencias son fundamentales para curtir a los alumnos y que estos se preparen para el futuro. Por ello, el alumnado de Don Bosco ... Errenteria junto con los Salesianos Pamplona y responsables de Labpaper de Tolosa se acercaron hasta Malarreka. Una vez allí, la microcooperativa de Inserción sociolaboral Malerreka Common Zerbitzuak,(MCZ) les acogió en las instalaciones del Servicio Navarro de empleo,en Doneztebe-Santesteban, donde pudieron conocer la experiencia de la cooperativa.

