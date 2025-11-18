El alumnado y la alcaldesa mantuvieron un encuentro para decidir el futuro del agua

El alumnado de los distintos centros de Errenteria está mirando hacia el futuro con ganas de ser una parte importante de él. Así se pudo ... observar ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde los jóvenes de Bizarain, Cristobal Gamón, Don Bosco, Egiluze Ikastetxea, Koldo Mitxelena, Orereta Ikastola y Telleri-Alde Ikastetxea estuvieron reunidos con la Alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi para que esta respondiera a las propuestas de los alumnos en lo referente a la Agenda Escolar 2030.

El tema centra fue el agua, dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, Agua limpia y saneamiento. Por ello, en su momento, los más jóvenes de primaria se dedicaron a investigar el uso del agua que se realiza en las viviendas, que como destacaron, «hay que ser más eficientes». Por su parte, las alumnas del segundo ciclo realizaron un observación del estado en el que se encuentran las fuentes municipales y los y las de tercer ciclo se acercaron al río para analizar su situación.

En este aspecto, entre las medidas que podrían tomarse en cuenta para los próximos meses, destaca la regulación del flujo de agua que sale de las distintas fuentes municipales. De este modo, como proponen los alumnos podría evitarse el desperdicio del agua.

Asimsimo, el encuentro entre los jóvenes y la alcaldesa tuvo momentos de interés. Y es que como se pudo apreciar los más pequeños ya comentan importantes temas que tienen que ver con la realidad medioambiental de la localidad. Así pues, una joven preguntó a la alcaldesa por qué motivo había una fábrica en mitad del municipio, haciendo referencia a Papresa. La alcaldesa explicó que Errenteria ha contado con muchas fábricas a lo largo de su historia. «En el caso de muchas de ellas finalmente se han traslado a distintos polígonos, pero en el caso de Papesa esto no ha ocurrido todavía», afirmó a los pequeños, quienes escuchaban atentamente. No obstante, comentó que «quizás en un futuro tomen la decisión que tomaron otras empresas».