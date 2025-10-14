Alaberga se prepara para cuatro jornadas de pura pasión cervecera

Parte de la magia del Oktoberfest volverá a trasladarse a Errenteria. Lo hará de nuevo en el barrio de Alaberga, con la celebración del ... III AlaBEERga Fest, que vuelve para ofrecer a todos los vecinos una amplia variedad de cervezas con un ambiente festivo.

, organizada por la asociación de vecinos y con la colaboración del Ayuntamiento de Errenteria y varios comercios de la localidad, será una realidad de nuevo durante todo el fin de semana.

La feria se desarrollará durante cuatro días en la plaza de Alaberga, desde mañana hasta el domingo, a partir de las 18.00 horas. En total se podrán degustar y beber 25 cervezas, cuatro más que el año pasado, tanto de origen vasco como extranjero. Rubias, tostadas, negras, de trigo, de otros países como Irlanda, Bélgica, Países Bajos, República Checa, son algunas de las variedades que se podrán encontrar.

De nuevo, las novedades serán quienes se lleven el protagonismo. «Hemos incluido cervezas como la Leutebok, proveniente de Bélgica», destacan desde la organización. Asimismo, este año también se podrá degustar la conocida Brugse Zot. Una variedad belga de alta fermentación que es elaborada por la cervecería De Halve Maan dentro de la ciudad de Brujas. En esta línea, los entusiastas podrán probar la Blond, una cerveza rubia dorada con una graduación alcohólica de 6%. Aunque también podrán degustar la Dubbel, una versión marrón con un contenido de alcohol del 7.5%.

En total se calcula una cifra cercana a los 3.000 litros de cerveza. Una cantidad que no promete ser suficiente. «Siempre hay cervezas que se terminan», aseguran desde la organización.

La comida, también de calidad

Además de la cerveza, quienes hayan acudido a este evento en las anteriores ediciones sabrán que la comida también es fundamental. Por ello, de nuevo los asistentes podrán disfrutar de los platos que se disputan en Munich con la celebración del OktoberFest. El codillo, las salchichas y los torreznos serán parte del menú.

Además, como novedad, este año se contarán con actuaciones en directo. Por un lado, el 17 de octubre a las 20.00 horas Leire cantará en vivo algunas canciones populares. Asimismo, el sábado será el turno de Fri Fra Fru trikitilariak.

Por ello, los vecinos de Alaberga animan a todos los errenteriarras a que se animen a disfrutar de una fiesta en la que la bebida y la comida de calidad están más que aseguradas.