Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Alaberga se prepara para la fiesta de la cerveza.

Errenteria

Alaberga se prepara para cuatro jornadas de pura pasión cervecera

La III edición del AlaBEERga Fest contará con 25 tipos de cerveza que en total sumarán casi 3.000 litros

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 14 de octubre 2025, 20:34

Comenta

Parte de la magia del Oktoberfest volverá a trasladarse a Errenteria. Lo hará de nuevo en el barrio de Alaberga, con la celebración del ... III AlaBEERga Fest, que vuelve para ofrecer a todos los vecinos una amplia variedad de cervezas con un ambiente festivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  3. 3

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  6. 6

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  7. 7 Consulta los horarios del transporte público de mañana en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  8. 8 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  9. 9

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  10. 10 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alaberga se prepara para cuatro jornadas de pura pasión cervecera

Alaberga se prepara para cuatro jornadas de pura pasión cervecera