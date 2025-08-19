Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Un evento celebrado en las instalaciones de Agustinak Zentroa de Errenteria. VIÑAS

Errenteria

Agustinak Zentroa ofrecerá las claves para internacionalizar las empresas

Sus instalaciones serán el 2 de octubre escenario de un taller gratuito dirigido a profesionales, microempresas y emprendedores

Elena Viñas

errenteria.

Martes, 19 de agosto 2025, 20:56

La Agencia de Desarrollo Oarsoaldea y Agustinak Zentroa han puesto en marcha, junto con la Cámara de Comercio de Gipuzkoa y la Agencia Vasca de Internacionalización Basque Trade & Investment, una formación gratuita con el objetivo de ayudar a profesionales, microempresas y personas emprendedoras a internacionalizar sus entidades. La iniciativa toma forma de taller práctico, que se celebrará el próximo 2 de octubre, de 10.00 a 11.00 horas, en las instalaciones de Agustinak Zentroa. De impartirlo se ocupará la Cámara de Gipuzkoa.

Así lo informan desde Oarsoaldea a través de una nota de prensa. En el mismo texto explican que el taller será «práctico» y bilingüe -ofrecido en euskera y castellano-, pensado especialmente para aquellas personas que quieran «abrir oportunidades» para proyectos o iniciativas empresariales internacionales.

«Durante la formación, los participantes conocerán las herramientas digitales clave para impulsar su actividad en el extranjero de forma más rápida y eficaz, siempre en base a datos concretos y actualizados», manifiestan sus promotores.

Las temáticas previstas

Entre las diferentes temáticas que se prevé abordar en el taller, se incluye la selección de mercados objetivos. Esta selección estará basada en datos y tendencias.

También se tratará el análisis de aranceles y la identificación de barreras no arancelarias y requisitos técnicos. La búsqueda eficiente de clientes potenciales en el exterior es otro tema contemplado. Del mismo modo, avanzan que se estudiará la inteligencia comercial aplicada a la toma de decisiones.

Los organizadores aseguran que este taller representa una oportunidad «inmejorable» para adquirir conocimientos prácticos e iniciar la aplicación de herramientas digitales que faciliten la internacionalización de cualquier actividad empresarial.

Además, añaden que las inscripciones permanecen abiertas. Quienes deseen apuntarse o solicitar más información pueden llamar al teléfono 943 51 84 04 o enviar un email a la dirección de correo electrónico agustinakzentroa@oarsoaldea.eus.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  5. 5

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  6. 6 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  7. 7

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  8. 8 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Agustinak Zentroa ofrecerá las claves para internacionalizar las empresas

Agustinak Zentroa ofrecerá las claves para internacionalizar las empresas