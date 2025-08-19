Agustinak Zentroa ofrecerá las claves para internacionalizar las empresas

Elena Viñas errenteria. Martes, 19 de agosto 2025, 20:56 Comenta Compartir

La Agencia de Desarrollo Oarsoaldea y Agustinak Zentroa han puesto en marcha, junto con la Cámara de Comercio de Gipuzkoa y la Agencia Vasca de Internacionalización Basque Trade & Investment, una formación gratuita con el objetivo de ayudar a profesionales, microempresas y personas emprendedoras a internacionalizar sus entidades. La iniciativa toma forma de taller práctico, que se celebrará el próximo 2 de octubre, de 10.00 a 11.00 horas, en las instalaciones de Agustinak Zentroa. De impartirlo se ocupará la Cámara de Gipuzkoa.

Así lo informan desde Oarsoaldea a través de una nota de prensa. En el mismo texto explican que el taller será «práctico» y bilingüe -ofrecido en euskera y castellano-, pensado especialmente para aquellas personas que quieran «abrir oportunidades» para proyectos o iniciativas empresariales internacionales.

«Durante la formación, los participantes conocerán las herramientas digitales clave para impulsar su actividad en el extranjero de forma más rápida y eficaz, siempre en base a datos concretos y actualizados», manifiestan sus promotores.

Las temáticas previstas

Entre las diferentes temáticas que se prevé abordar en el taller, se incluye la selección de mercados objetivos. Esta selección estará basada en datos y tendencias.

También se tratará el análisis de aranceles y la identificación de barreras no arancelarias y requisitos técnicos. La búsqueda eficiente de clientes potenciales en el exterior es otro tema contemplado. Del mismo modo, avanzan que se estudiará la inteligencia comercial aplicada a la toma de decisiones.

Los organizadores aseguran que este taller representa una oportunidad «inmejorable» para adquirir conocimientos prácticos e iniciar la aplicación de herramientas digitales que faciliten la internacionalización de cualquier actividad empresarial.

Además, añaden que las inscripciones permanecen abiertas. Quienes deseen apuntarse o solicitar más información pueden llamar al teléfono 943 51 84 04 o enviar un email a la dirección de correo electrónico agustinakzentroa@oarsoaldea.eus.