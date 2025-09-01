Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Abierto el plazo de matriculación de Xenpelar Tailerrak

La matrícula puede realizarse en la web kultura.errenteria.eus o presencialmente en el ayuntamiento y Aldakoenea

Martin Sansinenea

Errenteria.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04

Con la llegada de septiembre, los cursos de Xenpelar Tailerrak están cada vez más cerca de volver a empezar. Por ello, los errenteriarras deben saber que ya está abierto el plazo de matriculación de Xenpelar Tailerrak para el curso 2025-2026. La inscripición podrá realizarse hasta el 12 de septiembre. La matrícula puede realizarse de manera online a través de la web kultura.errenteria.eus/xenpelar-tailerrak.

Por su parte, quienes prefieran matricularse de forma presencial podrán hacerlo en el servicio de atención ciudadana ZU! Zure Udala (Herriko Enparantza, s/n o Aldakonea 2, Beraun) del 8 al 12 de septiembre. Para ello, será necesario solicitar cita previa llamando al 943 449600 o al 010 entre el 4 y el 12 de septiembre.

En este aspecto, cabe destacar que adjudicación se realizará por sorteo en aquellos cursos en los que el número de solicitudes sea superior al número de plazas. La inscripción, por tanto, no garantizará la plaza y el orden no influirá tampoco.

La lista provisional de personas admitidas se publicará el 17 de septiembre en la página web kultura.errenteria.eus y en los soportes que se habilitarán presencialmente en Lekuona Fabrika.

En cuanto a la oferta de cursos, tal y como se presentó en el mes de junio, se han diseñado cursos anuales y cuatrimestrales con una duración semanal de 2 a 6 horas, dirigidos a personas adultas que recogen diversas disciplinas. Serán seis. Pintura, cerámica, fotografía, talla de madera, restauración de muebles y patchwork.

Capacidad económica

Las tasas se podrán establecer en función de la capacidad económica personal para lo que se deberá realizar la solicitud en modelo normalizado junto con la matrícula ya sea online o presencialmente. La resolución se realizará posteriormente.

