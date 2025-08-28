Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un grupo de personas participan en la pasada edición del encuentro gastronómico. HERRI BIZIA

Errenteria

Abierto el plazo de inscripción para los talleres y visitas de Atlantikaldia

El público podrá apuntarse hasta el 15 de septiembre a visitas guiadas, clases de paddle surf, un encuentro gastronómico y un taller de DJing

Elena Viñas

Elena Viñas

Errenteria

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:38

Faltan menos de tres semanas para que Atlantikaldia dé su pistoletazo de salida. Al igual que en ediciones anteriores, todas las actividades incluidas en ... su programación serán gratuitas y no precisarán de entradas. Sin embargo, para participar en algunas de ellas será imprescindible inscribirse previamente. Ese es el caso de las visitas guiadas, la actividad gastronómica Sukaldian, los talleres de Emakumeen Etxea y las sesiones de paddle surf, entre otras. Los interesados podrán apuntarse a través de la página web del certamen. El plazo concluirá el 15 de septiembre.

