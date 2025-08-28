Abierto el plazo de inscripción para los talleres y visitas de Atlantikaldia

Faltan menos de tres semanas para que Atlantikaldia dé su pistoletazo de salida. Al igual que en ediciones anteriores, todas las actividades incluidas en ... su programación serán gratuitas y no precisarán de entradas. Sin embargo, para participar en algunas de ellas será imprescindible inscribirse previamente. Ese es el caso de las visitas guiadas, la actividad gastronómica Sukaldian, los talleres de Emakumeen Etxea y las sesiones de paddle surf, entre otras. Los interesados podrán apuntarse a través de la página web del certamen. El plazo concluirá el 15 de septiembre.

Atlantikaldia, además de ser un festival de cultura y música, supone «una invitación a vivir el pueblo de una forma especial». Para ello, se organizarán visitas guiadas los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre, en euskera y castellano, dirigidas tanto a personas adultas como al público infantil.

El casco histórico, la historia de las mujeres revolucionarias del municipio, la primera etapa industrial de Errenteria o sus raíces marítimas serán algunos de los «ejes temáticos». «Como novedad, este año también se ofrecerá una visita centrada en la situación de las personas refugiadas palestinas», señalan sus responsables.

También se han organizado dos juegos de pistas especiales dirigidos a menores y familias. Bajo el título 'En busca de las cinco puertas', el primero está dirigido a niños de entre 5 y 12 años acompañados de sus familias, que deberán encontrar la ubicación de las antiguas puertas de la muralla del casco histórico. Será el 20 de septiembre. a las 10,00.

El segundo será 'Descubriendo los tesoros de Errenteria', destinado a menores de entre 8 y 12 años, quienes podrán conocer algunos de los hallazgos arqueológicos encontrados en el casco histórico. Se celebrará el 21 de septiembre, a las 10.00, y durará una hora y media. Será necesario que los participantes acudan acompañados de un adulto.

Por su parte, Sukaldian es un encuentro gastronómico intercultural para aprender y cocinar recetas típicas de diferentes países y comunidades —Marruecos, Argelia, Gambia, México, Ucrania, Mongolia, Venezuela, Galicia y la comunidad gitana, entre otras—. Los talleres se celebrarán el 21 de septiembre, a las 10.00, en varias sociedades gastronómicas. Más tarde, a partir de las 13.30, se podrán degustar los pintxos elaborados por el precio simbólico de un euro en el espacio Herrixka, en la plaza de los Fueros. Todo lo recaudado se destinará al proyecto Zaporeak, que trabaja para garantizar comidas dignas en los campos de refugiados en Grecia.

Asimismo, habrá oportunidad de practicar paddle surf en el río Oiartzun el 20 de septiembre, en tres turnos: a las 17.00, 18.00 y 19.00. Las personas interesadas deberán rellenar el formulario de inscripción disponible en la web.

La novedad, un taller de DJing

Este año, Emakumeen Etxea acogerá una nueva propuesta: un taller de DJing dirigido a chicas a partir de 15 años. Aprenderán a crear sus propias sesiones. La inscripción será obligatoria para este curso de dos días.

Además de todas estas actividades, Atlantikaldia ofrecerá cientos de propuestas abiertas y gratuitas en las calles para el disfrute de todas las personas.