Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hiru ekimenen aurkezpena kai zaharrean egin zen, bertatik ikusten delako Abadia gaztelua. I.A.
Hondarribia

Anton Abadiaren figura eta lana aztertuko dira Euskal Jaien inguruan

Hurrengo ostegunean auditorioan antzerki musikatua eskeiniko du Loraldia elkarteak

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:33

Comenta

Antoine Thomson d?Abbadie d?Arrast zuen izena baina Antoine d?Abbadie edota Anton Abadia bezala iritsi zaigu bere arrastoa. Hondarribian Euskal Jaiak ospatu zirenaren urteurrena ospatzeko egitarauaren barruan, esploratzaile, astronomo eta euskal kulturaren sustatzaileari hiru ekimen eskainiko zaizkio. Izan ere, Euskal Jaien hastapenaren arduradunetako bat da.

Antzerki musikatua (azaroak 28), bere gaztelura bisita gidatua (azaroak 29) eta mahai ingurua antolatu dira (abenduak 13), Anton Abadiak Lore Jokoen bidez euskarari eta euskal kulturari egindako ekarpena ezagutzeko eta gaur egungo kulturgintzarekin zubiak eraikitzeko. Garoa Lekuona, Esukara zinegotziak, azpimarratu du nola «Abadiaren legatua gure herriarentzat eta euskal kulturarentzat oso garrantzitsua den. Ziklo honen bidez, bere lana eta ekarpenak ikus-entzunezko esperientzia baten bidez gertutik ezagutzeko aukera eskaintzen dugu».

Hurrengo ostegunean, 20:00etan auditoriumean, ?Anton Abadia: Dublinetik Hendaiara? antzerki musikatua izango da. Loraldia Produkzioaren antzezlan musikatua Bilbon estreinatu zen 2015ean eta 2020an 24 emanaldi izan zituen. Lekuona azaldu duenez, «antzerki hau ekartzea ez da erraza izan birproduzitu behar izan delako, baina Udaletik errepikatu dugu eta Loraldiari oso eskertuak gaude». Obrak «ez du soilik iragana kontatzen; gaur egungo ikus-entzuleek euskal kulturaren transmisioaren garrantziaz hausnartzeko ere gonbita egiten digu». Anton Abadia gorpuztu zuen lehena Aitor Mazo izan zen, ondoren Txomin Heguik egin zuen lan hori eta Hondarribian Anje Oregiren txanda izango da.

Hurrengo egunean, azaroaren 29an, larunbata, bisita gidatua antolatu da Abadia gaztelura, autobusez. Plazak egun gutxitan agortu ziren.

Mahai ingurua

Azken ekimena abenduaren 13an izango da, Euskal Azokaren barruan, Itsas Etxea auditoriumean egingo den ?Euskal Jaiak: iragana eta etorkizuna? mahai ingurua. Urtemugaren harira, hausnarketa sakonago bat ere proposatzen da, herri nortasunaren eta euskal kulturgintzaren bilakaeraren inguruan. Euskal Jaien, Lore Jokoen eta euskal kulturgintzaren arteko lotura historikoa aztertuko dute Harkaitz Cano idazleak, Koldo Ortega historialaria eta Antxoka Agirre kazetari eta ikertzaileak.

Azken honek 2023an Bertsolari Aldizkarian jasotako ideia bat izango dute abiapuntu: «Lore Jokoak euskal kulturgintza modernoaren abiapuntua izan ziren, eta, beraz, baita bertsolaritza modernoarena ere; han sortu zen neurri handi batean gaur egungo txapelketaren formatua».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  10. 10 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Anton Abadiaren figura eta lana aztertuko dira Euskal Jaien inguruan

Anton Abadiaren figura eta lana aztertuko dira Euskal Jaien inguruan