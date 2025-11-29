El Volvo EX90 recibe cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Euro NCAP

Andrés Viedma Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

En la última ronda de pruebas de seguridad Euro NCAP, el SUV Volvo EX90 totalmente eléctrico obtuvo la máxima puntuación con cinco estrellas.

Euro NCAP ... es un programa independiente para la evaluación de la seguridad de los automóviles en Europa y ayuda a los clientes a tomar decisiones informadas sobre las prestaciones de seguridad de los vehículos. El EX90 obtuvo una puntuación alta tanto en la categoría de protección de adultos como en la de protección de niños.

Utiliza la tecnología Safe Space de Volvo Cars, unos sistemas de seguridad diseñados para funcionar conjuntamente y ayudar a proteger a las personas que se encuentran dentro y alrededor del vehículo. Sirviéndose de radares, cámaras y sensores avanzados, el vehículo analiza su entorno para ayudar a anticipar y mitigar posibles riesgos. Está equipado con tecnología informática central y respaldados por sensores avanzados, que permiten al vehículo procesar datos en tiempo real, aprender y adaptarse. En caso de colisión, su tecnología de retención de última generación y su diseño estructural, ajustados específicamente para el EX90, están diseñados para ayudar a proteger al conductor y a los pasajeros. El sistema de comprensión del estado del conductor, también disponible en el ES90, es una de las prestaciones de seguridad más destacadas del EX90. Este sistema utiliza tecnología de detección en tiempo real para determinar el estado del conductor y prestar apoyo en caso necesario, por ejemplo, cuando un conductor está cansado o distraído o no está en plenas facultades para conducir por algún otro motivo. También cuenta con un sistema de detección de ocupantes en todo el habitáculo para evitar que algún pasajero se quede dentro del vehículo por descuido en situaciones potencialmente peligrosas, gracias a los radares avanzados que pueden detectar movimientos como la respiración de un bebé, etc.

