Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Volvo EX90 recibe cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Euro NCAP

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En la última ronda de pruebas de seguridad Euro NCAP, el SUV Volvo EX90 totalmente eléctrico obtuvo la máxima puntuación con cinco estrellas.

Euro NCAP ... es un programa independiente para la evaluación de la seguridad de los automóviles en Europa y ayuda a los clientes a tomar decisiones informadas sobre las prestaciones de seguridad de los vehículos. El EX90 obtuvo una puntuación alta tanto en la categoría de protección de adultos como en la de protección de niños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  3. 3 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  4. 4

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6

    Los guipuzcoanos arruinados que se acogen a la ley de Segunda Oportunidad se triplican en tres años
  7. 7

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  8. 8

    Donde se salvan las anorexias más graves
  9. 9

    Gipuzkoa da un salto científico con la ampliación del DIPC y alcanza los 900 millones de inversión
  10. 10 «Después de mucho esfuerzo, logramos aprender euskera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Volvo EX90 recibe cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Euro NCAP

El Volvo EX90 recibe cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Euro NCAP