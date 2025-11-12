Sportage FL incluye cambios estéticos y motores electrificados
El SUV coreano actualiza su diseño, mejora su tecnología y optimiza su gama mecánica. Todo ello, sin perder sus virtudes de siempre, como un gran equilibrio general en una longitud de 4,54 metros. A la venta desde 35.016€ la versión más básica
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00
A nivel estético hereda el lenguaje de diseño Oposites United, incorpora nuevos grupos ópticos delanteros en disposición vertical, una parrilla del radiador con un diseño ... rectangular, pilotos traseros más brillantes, nuevas llantas de aleación con diseño actualizado y nuevos colores para la carrocería.
Dentro, los cambios son más sutiles y se limitan a un nuevo volante en acabado bicolor y calefactado en los acabados más avanzados, las salidas de aire reciben nuevo diseño y se integran en la plancha central del salpicadero. A nivel tecnológico sigue contando con una doble pantalla de 10,25 pulgadas cada una que se complementa con un Head Up Display de 10 pulgadas.
En cuanto a mecánicas se refiere, ofrece un motor de 1.6 litros T-GDi de 150 CV, con una caja de cambios manual o automática de doble embrague con siete relaciones y tracción total. En diésel está el 1.6 CRDi de 136 CV qasociado a un cambio manual de seis velocidades o una transmisión automática de siete relaciones y tracción delantera. También existe una versión de hibridación ligera.
La gama se completa con una mecánica con hibridación autorrecargable (HEV) que combina un motor de gasolina de 1.6 litros T-GDi y un pequeño motor eléctrico para ofrecer una potencia de 239 CV y 280 Nm de par máximo. Se asocia a una caja de cambios automática de seis velocidades.
Se puede configurar con los acabados Concept, Drive, Tech y GT-line. De serie cuenta con múltiples airbags , llantas de aleación de 17«, faros LED, luces LED para la conducción diurna, grupos ópticos traseros LED, encendido automático de luces y sensor de lluvia, espejos retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente y calefactables, espejo retrovisor interior con función antideslumbramiento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión