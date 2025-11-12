Sportage FL incluye cambios estéticos y motores electrificados

A nivel estético hereda el lenguaje de diseño Oposites United, incorpora nuevos grupos ópticos delanteros en disposición vertical, una parrilla del radiador con un diseño ... rectangular, pilotos traseros más brillantes, nuevas llantas de aleación con diseño actualizado y nuevos colores para la carrocería.

Dentro, los cambios son más sutiles y se limitan a un nuevo volante en acabado bicolor y calefactado en los acabados más avanzados, las salidas de aire reciben nuevo diseño y se integran en la plancha central del salpicadero. A nivel tecnológico sigue contando con una doble pantalla de 10,25 pulgadas cada una que se complementa con un Head Up Display de 10 pulgadas.

En cuanto a mecánicas se refiere, ofrece un motor de 1.6 litros T-GDi de 150 CV, con una caja de cambios manual o automática de doble embrague con siete relaciones y tracción total. En diésel está el 1.6 CRDi de 136 CV qasociado a un cambio manual de seis velocidades o una transmisión automática de siete relaciones y tracción delantera. También existe una versión de hibridación ligera.

La gama se completa con una mecánica con hibridación autorrecargable (HEV) que combina un motor de gasolina de 1.6 litros T-GDi y un pequeño motor eléctrico para ofrecer una potencia de 239 CV y 280 Nm de par máximo. Se asocia a una caja de cambios automática de seis velocidades.

Se puede configurar con los acabados Concept, Drive, Tech y GT-line. De serie cuenta con múltiples airbags , llantas de aleación de 17«, faros LED, luces LED para la conducción diurna, grupos ópticos traseros LED, encendido automático de luces y sensor de lluvia, espejos retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente y calefactables, espejo retrovisor interior con función antideslumbramiento.