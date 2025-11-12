Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ahora ofrece una imagen frontal similar a las que aparecieron en las últimas propuestas de Kia. Dentro, la doble pantalla ofrece mucha información.
Nuevo Kia Sportage FL

Sportage FL incluye cambios estéticos y motores electrificados

El SUV coreano actualiza su diseño, mejora su tecnología y optimiza su gama mecánica. Todo ello, sin perder sus virtudes de siempre, como un gran equilibrio general en una longitud de 4,54 metros. A la venta desde 35.016€ la versión más básica

Andrés Viedma
Juan Ignacio Viedma

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

A nivel estético hereda el lenguaje de diseño Oposites United, incorpora nuevos grupos ópticos delanteros en disposición vertical, una parrilla del radiador con un diseño ... rectangular, pilotos traseros más brillantes, nuevas llantas de aleación con diseño actualizado y nuevos colores para la carrocería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  3. 3

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  7. 7

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  8. 8 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  9. 9 La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  10. 10 Rechazan la petición de una médica residente de Osakidetza que reclamaba incluir las guardias en sus pagas extra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sportage FL incluye cambios estéticos y motores electrificados

Sportage FL incluye cambios estéticos y motores electrificados