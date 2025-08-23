Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carglass señala el automóvil Avatr 11 lleva 35 sensores: Tres sensores LiDAR, 13 cámaras de alta resolución, 6 radares de ondas milimétricas, 12 sensores ultrasónicos, y 1 cámara de monitorización del conductor.

Hasta 35 sensores en un coche

Los sistemas ADAS están avanzando a mucha velocidad y cada vez incorporan más funciones de conducción automatizada de todo tipo para distintos usos

Juan Ignacio Viedma

Juan Ignacio Viedma

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) necesitan de sensores que capten lo que sucede alrededor del coche y generen un reconocimiento fiable del ... entorno del vehículo, para que los sistemas puedan actuar en consecuencia. El número y variedad de sensores que equipan los automóviles está creciendo en paralelo al avance de sus funcionalidades de asistencia a la conducción y de conducción automatizada.

